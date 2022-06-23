Только не домой: украинские срочники попросили паспорта РФ

Украинские срочники, которые сдались в плен в Херсонской области, хотят получить российское гражданство. Статус военнопленного не препятствует получению российского паспорта, причем по упрощенному порядку, сходятся во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. Однако есть другие нюансы, которые снижают шансы стать гражданином РФ почти до нуля.

О чем речь

Два украинских срочника, которые сдались российской военной комендатуре в Херсонской области, попросили не включать их в списки на обмен. Более того, они выразили желание получить гражданство РФ. «Мы хотим остаться здесь, жить тут, получить гражданство, чтобы нас больше не коснулся весь этот бред и война», — говорят пленные.

По словам одного из них, избежать службы не было возможности. В конечном счете командиры бросили его вместе с другими бойцами без еды и оружия. После этого парень решился сдаться по совету родителей, рассказал он «Известиям».

Сдавшиеся в плен служащие Вооруженных сил Украины опасаются за свою жизнь , подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Для них российский паспорт — гарантия безопасности. «Пленные не готовы сегодня возвращаться на Украину, в которой [царят] всеобщий страх… ненависть и зло», — говорит он.

Автор цитаты Представитель ВГА освобожденной территории заявил, что решение о выдаче гражданства принимает административный центр.

В конце апреля похожая новость пришла из Донецка: по меньшей мере четыре пленных украинских военных написали заявления с просьбами выдать паспорта — правда, не российские, а Донецкой Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщал журналист Андрей Руденко.

Только не домой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А есть ли право

С правовой точки зрения препятствий нет — статус военнопленного не мешает претендовать на получение гражданства , отмечает юрист, член Международного союза адвокатов Валерий Ванин. Человек, вне зависимости от того, находится он в плену или, например, отбывает наказание в тюрьме, имеет право обратиться за получением гражданства какой-либо страны. Другое дело, что государство, гражданином которого хочет стать этот человек, уже со своей стороны проверяет его на соответствие требованиям, добавляет собеседник «Известий».

Доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин поясняет: во время вооруженных конфликтов действует международное гуманитарное право, в частности, одна из четырех Женевских конвенций — об обращении с военнопленными, которая гарантирует таким лицам достойное отношение, уважающее их достоинство и основные права.

На сторону конфликта возлагается ответственность поддерживать этот статус пленных. С правовой точки зрения ничто не мешает такому государству этот статус улучшать, подчеркивает Дмитрий Лабин. То есть международное право лишь закрепляет обязательство гарантировать минимальный статус, не ухудшать его.

Автор цитаты — На мой взгляд, очевидно рассматривать вопрос возможности предоставления гражданства как улучшение этого статуса, — отмечает он.

Конвенция предусматривает, что военнопленный сохраняет гражданскую правоспособность в той мере, в которой она имела место до взятия в плен, объясняет кандидат юридических наук, советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

Только не домой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Исключение могут составлять случаи, когда страна, в которой он находится в плену, вводит какие-то новые дополнительные правила, ограничивающие ее, — говорит он. — Насколько мне известно, Российская Федерация не вводила никаких норм или правил, которые бы ограничивали украинских военнопленных в гражданской правоспособности, поэтому у них сохраняется право на обращение с таким заявлением.

Однако документы на получение гражданства вернут без рассмотрения, если в отношении пленных возбуждены уголовные дела на территории России или Украины или их судимость не снята и не погашена.

А что по порядку

В Херсонской области действует упрощенный порядок получения российского гражданства. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 25 мая. Он расширил действие документа об упрощенной выдаче паспортов для жителей Донецкой и Луганской народных республик, принятого в 2019 году, на население освобожденных Запорожской и Херсонской областей.

Автор цитаты Так, жителям этих территорий можно не соблюдать такие условия, как пятилетний срок проживания в РФ, наличие источника средств для существования и прохождение теста на знание русского языка.

Эта программа тоже интересный казус для международно-правовой практики, замечает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Для украинских военнопленных нет очевидных запретов участвовать в ней. «Как минимум они имеют право так же, как другие лица, воспользоваться этой возможностью», — поясняет он.

Только не домой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кто проверит

Компетентные органы, вероятно, до приема пакета документов на получение гражданства будут проверять претендентов из этой категории на причастность к военным преступлениям , полагает собеседник «Известий». Он напоминает, что в любом случае стандартная процедура приема в гражданство включает проверку на отсутствие судимостей.

В контексте ситуации беспокойство могут вызывать мотивы потенциальных новых россиян , еще вчера участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, а также их предыстория. Напрямую порядка проверки претендентов на российское гражданство в законе мы не увидим, говорит член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ также подробно не регулирует эту процедуру.

— Скорее это прописано во внутренних регламентах, инструкциях, положениях силовых структур, осуществляющих такую проверку, — отмечает собеседник «Известий». — Безусловно, такая проверка проводится и неоднократно подтверждала эффективность. Отказ в предоставлении — достаточно распространенное явление, и зачастую сомнительная биография претендента ставит крест на приеме в российское гражданство.

В чем подвох

Федеральный закон «О гражданстве РФ» (62-ФЗ) предусматривает несколько оснований для отказа в предоставлении гражданства. К ним среди прочего относятся призывы к насильственному свержению власти, экстремистская деятельность, а также участие в вооруженных боевых действиях против ВС РФ , рассказывает Антон Бибаров-Государев.

Автор цитаты Остаться без российского паспорта могут и те, кто подал поддельные документы или вписал в анкету заведомо ложные сведения.

Только не домой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Не стоит рассчитывать на приобретение российского паспорта и тем, кто служит в армии или органах правопорядка другой страны. «Отсюда следует, что перспектив получения гражданства срочниками ВСУ, сдавшимися в плен в Херсоне, не так много, — полагает юрист. — Если, конечно, государство не разработает особый порядок его предоставления для подобной категории лиц».

Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой приходят просьбы от матерей пленных украинских военнослужащих не возвращать их на родину. Они боятся, что украинские власти либо накажут их, либо снова отправят в зону боевых действий. «Мысли такие, что нужно спросить волю самого военнослужащего украинского, который находится в плену, и исходить из его волеизъявления [при обмене]», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Юрист-международник Валерий Ванин говорит, что слово военнопленного имеет решающее значение в вопросе обмена. Оспорить свой статус он, конечно, не может, а предстоящий обмен — вполне. Поэтому получение паспорта РФ — отнюдь не обязательное условие, чтобы избежать возвращения на Украину.