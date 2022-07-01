Место доброй воли: российский гарнизон покинул остров Змеиный непобежденным

Вооруженные силы России вывели свой гарнизон с острова Змеиный в Черном море. Страна сделала жест доброй воли и продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует вывозу сельхозпродукции из Украины , заявили 30 июня в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что удерживать остров дальше с военной точки зрения не имело особого смысла. У российского флота полное превосходство над противником в Черном море — при необходимости, на Змеином ВС РФ смогут оперативно развернуть необходимые силы. В этот же день в Минобороны рассказали, что состоявшийся накануне обмен 144 на 144 пленных позволил сохранить жизни и здоровье освобожденных россиян.

Жест доброй воли

В качестве шага доброй воли ВС России 30 июня завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон , сообщили в Минобороны.

— Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины, — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что это решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря.

— Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории , — подчеркнул генерал.

Место доброй воли 1 Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

Остров Змеиный был освобожден российскими ВС еще 24 февраля. Тогда 82 украинских пограничника и морских пехотинца сдались в плен без сопротивления.

С 7 и 8 мая вооруженные формирования Украины предприняли несколько безрезультатных попыток захватить остров. В районе Змеиного были сбиты три бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27, а также три вертолета Ми-8 с десантом на борту и ударный Ми-24. Были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар-ТБ2».

При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины. В море и на побережье погибло более 50 украинских диверсантов, только на острове было найдено 24 тела.

Еще одну попытку захватить остров ВФУ предприняли 20 июня. Российские зенитные комплексы «Панцирь» и «Тор» отразили атаку противника. Были сбиты 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд РСЗО «Ураган» . Украинские ракеты не достигли цели. Неудавшийся огневой удар вынудил противника отказаться от десантной операции и обстрелять морские платформы «Черноморнефтегаза».

В ответ российские войска нанесли удары крылатыми ракетами по ангарам с беспилотниками «Байрактар-ТБ2» возле Одессы. Кроме того, было уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777 и две пусковые установки зенитной системы «С-300».

Вернем в любой момент

После получения Украиной РСЗО и САУ от западных стран, обстрелы острова будут вестись постоянно , считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В результате будут жертвы среди наших военных, — сказал он «Известиям». — Любую систему ПВО можно пробить. Например, зная, что у тебя 100 ракет, по острову можно организовать пуск 110. В результате боезапас у комплексов ПВО закончится, и ты пропустишь удар. Все это приведет к жертвам. Остров небольшой — 300 на 300 метров, и каменистый. По этим причинам особых укрытий там быстро не выроешь и не построишь.

По мнению эксперта, ВФУ обязательно попытаются зайти на Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы.

— Возможности покрасоваться на Змеином они не упустят, — полагает эксперт. — Но такая акция будет дорого стоить. Мы имеем полное превосходство на море, в воздухе и может моментально уничтожить любой десант. Также при необходимости российским вооруженным силам не составит труда вновь занять Змеиный.

Вся история о том, что Россия не дает вывозить зерно из Одессы, чем провоцирует мировой голод, искусственная и надуманная, считает бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Она нужна, чтобы давить на Россию. Теперь этого повода не будет, — отметил дипломат. — Украина дает около 1% зерна в мире. В тоннах это цифра выглядит солидно, но в мировом масштабе она абсолютно не критична. Кроме того, судоходству в этом районе Черного моря мешал не остров Змеиный, а морские мины, установленные Украиной. Им сто раз говорили, чтобы они разминировали порт Одессы, но они этого так и не сделали.

По мнению специалиста, корабли за зерном пропускать надо, но, естественно, с досмотром.

— Украина, по нашим данным, в пассажирских железнодорожных вагонах, а также в гражданских грузовиках прячет оружие. То же самое они будут пытаться провернуть и на море — пытаться доставить оружие гражданскими судами, — предположил Сергей Орджоникидзе.

Националисты бросают позиции

В Минобороны России заявили, что противник продолжает нести значительные потери. В частности, 28 июня высокоточным оружием морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе Депропетровска.

30 июня в результате ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады терробороны в Николаеве и складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаевской области уничтожено более 20 украинских и более 80 иностранных боевиков , а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, более трехсот минометных мин и ста выстрелов для ПЗРК.

Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны. Там размещалось до 140 человек личного состава . В ходе огневого удара российскими войсками в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад уничтожено более 50% личного состава.

За сутки 13 украинских военнослужащих 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады, включая офицеров, самовольно оставили занимаемые позиции из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харькова, Зеленодольска Днепропетровской области, а также Северска и Бахмута Донецкой Народной Республики , живая сила и военная техника ВСУ в 34-х районах, — заявил Игорь Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода РСЗО «Ураган» и «Град», а также два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 218 районов сосредоточения войск ВФУ и 39 пунктов управления.

Самолеты и вертолеты ВКС России сбили два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины , а также уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» на огневой позиции и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Подразделения ПВО России сбили самолет Су-27, девять украинских беспилотных летательных аппаратов и пять реактивных снарядов РСЗО.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3916 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Казармы в лицее

ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 30 июня начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Так, в Краматорске (ДНР) в школе № 35 и в частных домовладениях военнослужащие ВФУ, иностранные наемники и боевики националистического формирования «Азов» (против его участников в России возбуждены уголовные дела) оборудовали опорные пункты, разместили снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции минометов. При этом мирных жителей насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими, как живым щитом.

В Харькове в здании и на территории технологического лицея № 9 ВФУ оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

В Николаеве на территории школы № 51 расквартированы подразделения территориальной обороны, обустроены склады с боеприпасами и находится бронетехника. В Славянске (ДНР) в художественном лицее дислоцированы подразделения ВФУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Подходы к лицею заминированы.

В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами Центра информационно-психологических операций ВФУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Националисты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия запасы злаковых и взорвали. Местная администрация распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.

— Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада, — отметил Михаил Мизинцев.

Обмен пленными

В Минобороны сообщили, что 29 июня состоялся обмен пленными в формате «144 на 144».

— Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации , поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача, — заявил Игорь Конашенков.

Он уточнил, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Представитель Минобороны напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих — более 6 тыс. человек.

В этот же день в ведомстве рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Группа рядового Алексея Зарипова штурмовала опорный пункт националистов. В ходе боя Алексей обнаружил противотанковый расчет противника и, открыв огонь из пулемета, уничтожил его. После этого он уничтожил еще до десяти боевиков. Действия рядового Алексея Зарипова позволили группе без потерь завладеть опорным пунктом, где были обнаружены образцы вооружения иностранного производства, отметили в военном ведомстве.

С первых дней специальной военной операции младший сержант Владимир Балабанов, ефрейтор Дмитрий Меркулов и ефрейтор Николай Миносян в составе расчета радиолокационного комплекса разведки выполняли боевые задачи по обнаружению артиллерийских и минометных позиций противника. Благодаря профессионализму и слаженности военнослужащие обнаружили и вовремя передали на командный пункт данные о расположении более чем 500 единиц бронетехники, систем ПВО, пусковых установок тактических ракет , артиллерийских позиций и минометных расчетов.

На основании информации, полученных ефрейтором Меркуловым, по позициям националистов наносились высокоточные удары, ослабившие боевые возможности националистов, отметили в военном ведомстве.