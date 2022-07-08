«Известия» обратятся в правоохранительные органы из-за обвинений военкора

МИЦ «Известия» будет обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации с заявлением о надлежащем рассмотрении этого дела о клевете относительно сотрудника канала.

Военные корреспонденты «Известий» — это опытные и профессиональные журналисты, основной задачей которых в районе проведения специальной военной операции является донесение до российской аудитории объективной информации о происходящем в зоне боевых действий с неукоснительным соблюдением принципа обеспечения максимальной безопасности для военнослужащих и мирных граждан.

МИЦ «Известия» официально заявляет, что не потерпит подобных оскорбительных обвинений в адрес своих сотрудников.

Ранее, 7 июля, журналист Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов опубликовал письмо якобы от имени «Комитета солдатских матерей» в Астрахани в адрес Минобороны. В нем сообщается, что по вине Валентина Трушнина пятеро военнослужащих были убиты, еще трое тяжело ранены. Якобы это произошло после того, как военкор рассекретил позиции российских войск. Позднее журналист удалил свой пост.

В этот же день стало известно о том, что источник «Известий» раскрыл назначение части, чья позиция была якобы раскрыта военкором «Известий» Валентином Трушниным. Как выяснилось, это составная часть учебного центра ракетных войск из Знаменска, который в боевых действиях не участвует.

По словам источника, войсковая часть 74325 — это коммунально-эксплуатационная часть 4-го полигона не имеет отношения к танковым войскам.

Также имеется документ, подтверждающий, что часть, о которой идет речь, на самом деле не является стратегической позицией, а на самом деле это «Водо-канализационное хозяйство» муниципального образования «ЗАТО Знаменск Астраханской области» (г. Знаменск Астраханской области) к войсковой части 74325 (г. Знаменск Астраханской области).

Барабанов, по информации «Известий», долгое время проживает на Украине.

В ответ на обвинения Трушнин указал на несколько важных деталей, которые должны учитываться перед тем, как обвинять корреспондента. В первую очередь, он указал на то, что «никаких позиций в принципе не было, потому что мы в тот день работали из «серой» зоны». Это был танковый огневой налет, ребята вышли на нейтральную территорию, отработали по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), по так называемой позиции колбаса под Новолуганском, и ушли обратно». Также журналист заявил, что в операции участвовали не российские военнослужащие, а донецкие и все они благополучно вернулись в часть.

При этом, узнав об обвинениях, Трушнин связался с главой астраханского отделения «Комитета солдатских матерей» Асылой Дихтярь, которой было адресовано письмо, и она заявила, что в первый раз слышит об обращении к ней.

Кроме того, Трушнин указал на еще одну существенную ошибку Барабанова или его кураторов из центра информационно-психологических операций при составлении письма. Так, по словам журналиста, в письме, где должна быть буква «г», означающая «год», стоит «р». А это значит, что письмо писалось второпях украинцем, который по привычке сократил слово «рокiв».

Совокупность приведенных фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против журналиста, который известен не только своими репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс.

Также 4 июля телеканал Би-би-си уже демонстрировал безграмотность, пытаясь оправдать ВСУ. Так, телеканал опубликовал странный репортаж из Донецка, в котором значительную часть автор описывает многолетний ужас жизни под обстрелами, не уточняя, кто за ними стоит. И только ближе к финалу делает вывод: Донецк обстреливают русские.

В материале говорится, что до ближайших позиций украинской армии около 5–6 км, мина или снаряд преодолевают это расстояние за 12 секунд. А местные жители якобы говорят, что между звуком выстрела и разрывом проходит около трех-четырех секунд. Более того, в качестве доказательства этой версии даже приводится фрагмент репортажа корреспондента «Известий» Семена Еремина, который вместе с укрывшимися в подвале жителями отсчитывал секунды.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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