Военные, чья позиция была якобы раскрыта военкором «Известий», оказались коммуналищиками

Источник «Известий» в пятницу, 8 июля, раскрыл назначение части, чья позиция была якобы раскрыта военкором «Известий» Валентином Трушниным.

«Это составная часть учебного центра ракетных войск из Знаменская. Он и его личный состав в боевых действиях не участвует», — заявил собеседник издания.

По его словам, часть не имеет отношения к танковым войскам.

«Войсковая часть 74325 — это коммунально-эксплуатационная часть 4-го полигона», — отметил он.

Ранее, 7 июля, журналист «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов опубликовал письмо якобы от имени «Комитета солдатских матерей» в Астрахани в адрес Минобороны. В нем сообщается, что по вине Трушнина пятеро военнослужащих были убиты, еще трое тяжело ранены. Якобы это произошло после того, как военкор рассекретил позиции российских войск. Позднее журналист удалил свой пост.

Барабанов, по информации «Известий», долгое время проживает на Украине.

«В мой адрес выдвинуты серьезные обвинения. Начнем с того, что никаких позиций в принципе не было, потому что мы в тот день работали из «серой» зоны». Это был танковый огневой налет, ребята вышли на нейтральную территорию, отработали по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), по так называемой позиции «колбаса» под Новолуганском, и ушли обратно», — рассказал Трушнин.

Журналист также заявил, что в операции участвовали не российские военнослужащие, а донецкие, и все они благополучно вернулись в часть.

«Во-вторых, мы работали не с российскими военнослужащими, мы работали с донецким отдельным танковым батальоном «Дизель». Там все ребята донецкие. Мы с ними рано утром выехали на позиции, отстрелялись и тем же составом вернулись. Все съемки мы с ними, конечно же, согласовали. Они смотрели кадры с нашего коптера, как там поражаются позиции ВСУ. Все остались довольными, целыми и невредимыми», — отметил военкор.

Узнав об обвинениях, Трушнин связался с главой астраханского отделения «Комитета солдатских матерей», которой было адресовано письмо, и она заявила, что в первый раз слышит об обращении к ней.

«Самое главное, в чем прокололся Барабанов или его кураторы из центра информационно-психологических операций, — в письме, где должна быть буква «г», означающая «год», стоит «р». А это значит, что письмо писалось второпях украинцем, который по привычке сократил слово «рокiв». Тщательнее надо проверять фейки, которые подсовывают ципсошники, так нельзя прокалываться», — подытожил Трушнин.

Фото: соцсети/ibarabanch/Илья Барабанов

Совокупность приведенных фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против журналиста, который известен не только своими репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс.