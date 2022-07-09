Ударная блокировка: ВФУ обстреляли гидроэлектростанцию на Днепре

Вооруженные формирования Украины 8 июля нанесли ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке. Российским ПВО удалось отразить атаку, предотвратив разрушение как самой ГЭС, так и инфраструктуры Северо-Крымского канала. Последствия удара по электростанции «могли стать катастрофическими» для мирных жителей, отметил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Министерство обороны России отчиталось об уничтожении двух британских установок берегового ракетного комплекса «Harpoon» и другой техники противника.

Удары по ГЭС

Ракетные удары по гидроэлектростанции в Новой Каховке Херсонской области были нанесены утром 8 июля. Власти региона сообщили, что российским ПВО удалось отразить атаку на ГЭС и предотвратить выход станции из строя, никаких серьезных повреждений ей нанесено не было. Однако, есть пострадавшие, отметил заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

— Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области, — заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

Ударная блокировка: Военнослужащие ВС РФ на территории Каховской ГЭС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Также в администрации добавили, что угрозы для Северо-Крымского канала нет. Этот ракетный удар иначе как террористическим актом назвать нельзя, рассказал «Известиям» бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Такие действия подпадают под действие международной конвенции по борьбе с терроризмом, — считает дипломат. — Все последние украинские удары наносятся либо по жилым кварталам, где гибнут гражданские люди, либо по промышленным объектам, что может вызвать техногенные катастрофы. Это делается сознательно. Понять логику людей, совершающих такие обстрелы, невозможно. Они намеренно убивают своих сограждан и разрушают свои предприятия — по крайней мере, они их таковыми считают. Так не делали даже нацисты, они берегли немцев. Найти что-то похожее в истории ХХ века невозможно.

Су-35 очищают небо

Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию на Украине.

— В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники, — заявил 8 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара ВКС России было уничтожено до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники 241-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, высокоточным оружием морского базирования в Одесской области уничтожены две британские установки берегового ракетного комплекса «Harpoon».

Ударом ВКС России уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У», более 150 националистов, шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов, рассказали в военном ведомстве.

Ударная блокировка: Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России Фото: РИА Новости

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 156 районов сосредоточения войск и хранилище топлива для украинской бронетехники в Днепропетровской области.

В воздушном бою над Николаевской областью российские Су-35с сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.

Подразделения ПВО России за сутки уничтожили самолет МиГ-29 и девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего, с начала проведения специальной военной операции, уничтожено 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Провокация против военкора «Известий»

Спецслужбы Украины всячески пытаются помешать работе российских военных корреспондентов в зоне специальной военной операции. В ночь на 8 июля журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов совершил в отношении журналистов «Известий» провокацию.

Он опубликовал фейковое заявлении «солдатских матерей» из Астрахани, которые обвинили корреспондента «Известий» Валентина Трушнина в гибели российских военнослужащих — якобы его репортаж о работе «танковой карусели» помог нанести точечный удар по российским позициям из-за чего погибли их сыновья.

Валентин Трушнин рассказал о реальных обстоятельствах съемки сюжета.

— Во-первых, никаких позиций вообще не было, потому что мы в тот день работали из серой зоны. Это был танковый огневой налет. Ребята вышли на нейтральную территорию. Работали по позициям ВСУ, по так называемой позиции «Колбаса» под Новолуганском, и ушли обратно. Во-вторых, мы работали не с российскими военнослужащими, а с Донецким отдельным танковым батальоном «Дизель». Там все ребята донецкие. Мы с ними рано утром выехали на позиции, отстрелялись, и тем же составом вернулись, — сообщил в своем видеообращении Валентин Трушнин.

Само письмо «солдатских матерей» — грубая подделка, о чем говорит множество несоответствий. В частности, в нем указана воинская часть, где якобы служили «погибшие танкисты». На самом деле в/ч с номером 74325 — учебная, входит в состав учебного центра ракетных войск, и вообще занимается коммунально-эксплуатационными работами. Она отвечает за ремонт и обслуживание полигона и танков там не может быть по определению.

Фото: соцсети/ibarabanch/Илья Барабанов Заявление «солдатских матерей»

То, что указанная в фейковом письме часть имеет коммунально-хозяйственное предназначение, можно легко проверить в открытых источниках.

Это не единственная грубая ошибка, допущенная составителями фальшивки. В месте, где указана дата, вместо буквы «Г», которая означает сокращение слова «год», стоит «Р». Автор документа, по всей видимости, привык писать слово «рок», которое с украинского переводится как «год».

— Это означает, что письмо писалось второпях и украинцем, который по привычке поставил буковку «Р», — пояснил Валентин Трушнин в своем видеообращении.

В астраханском отделении «Комитета солдатских матерей» опровергли получение жалобы на съемочную группу военкора «Известий» Валентина Трушнина.

— Я никаких писем не получала, и я этих людей даже не знаю. Я не пойму, кому это нужно было, — заявила «Известиям» глава отделения Асыла Дихтярь.

Кстати, в фейковом письме «солдатских матерей» она тоже упоминается и ее имя написано с ошибкой — Асила.

После видеообращения Валентина Трушина Илья Барабанов удалил публикацию из своего Telegram-канала.

Каратели из «Цунами»

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать образовательные учреждения в военных целях, заявил 8 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В селе Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, размещены склады вооружения и боеприпасов. В непосредственной близости от учебного заведения развернута тяжелая техника и артиллерия.

В Кривом Роге на территории гимназии № 44 украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты.

Ударная блокировка: Разрушенный класс школы в Харьковской области Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В Харькове в здании школы № 165 дислоцированы боевики украинского националистического батальона «Кракен», оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов.

В поселке городского типа Нью-Йорк (ДНР) в школе № 17 подразделения ВФУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию. При этом подходы к учебному заведению заминированы.

Михаил Мизинцев также заявил, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве. Во время них будут выявляться пророссийски настроенные или недовольные киевским режимом граждане. В последующем, по словам начальника НЦУО, их ждет расправа.

— Для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения, — уточнил генерал-полковник.

Помощь боевым товарищам

В российском военном ведомстве 8 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Командир расчета гаубичного артиллерийского взвода сержант Тимофей Нечепуренко с первых дней специальной военной операции отвечал за артиллерийскую поддержку наступающих подразделений. Под постоянным огнем он не раз оперативно принимал решения, в результате которых противник нес существенный урон.

В ходе одного из боев расчет Нечепуренко прицельным огнем уничтожил наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, четыре минометных расчета и более 15 националистов. Противник отступил, понеся значительные потери , рассказали в военном ведомстве.

Ударная блокировка: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Батальонно-тактическая группа младшего сержанта Данилы Дорохова вытесняла украинских националистов из кварталов населенного пункта. Во время этих боев колонна российской бронетехники попала под обстрел, когда двигалась по узкому мосту. Одна из бронемашин потеряла ход.

По приказу командира бронетранспортер Дорохова выдвинулся вперед для прикрытия и оказания первой помощи раненым. Под непрерывным обстрелом Данила Дорохов оказал первую помощь раненым товарищам и приступил к их эвакуации. Заметив это, националисты начали стрелять по бронемашине из многоэтажки.

Данила, быстро оценив обстановку, прицельным выстрелом уничтожил пулеметный расчет противника, после чего взял на буксир подбитую машину.

«Смелые и решительные действия младшего сержанта Дорохова способствовали оперативному преодолению водной преграды и развитию дальнейшего наступления», — рассказали в Минобороны.

Группа прапорщика Сергея Никифорова действовала на контролируемой украинскими националистами территории. Сергей, обнаружив в лесополосе вооруженную группу радикалов, приказал подчиненным занять огневые позиции и приготовиться к бою.

— В ходе боестолкновения группа боевиков, несмотря на ожесточенное сопротивление, была полностью уничтожена. Грамотные действия прапорщика способствовали уничтожению диверсионной группы противника и дальнейшему продвижению наших сил, — рассказали в Минобороны.