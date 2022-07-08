Флаг не в руки: российские войска пресекли высадку ВФУ на остров Змеиный

Министерство обороны России 7 июля сообщило о значительных потерях противника на всех направлениях. Особенно они велики у 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В военном ведомстве также рассказали об ударе высокоточным оружием по украинским боевикам, пытавшимся высадиться утром в четверг на острове Змеиный . А российские истребители Су-35 за сутки уничтожили два самолёта противника. В этот же день МО обнародовало очередной пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, США занимались в стране исследованиями, запрещенными в самих Соединенных Штатах.

«Фотосессия» на Змеином

Общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава, заявил 7 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Практически полностью уничтожена и 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, — ее потери превысили 80% численного состава. В районе Артёмовска ВКС России поразили пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВФУ, где находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин.

В этот же день около 5 утра украинские боевики на моторной лодке приплыли на остров Змеиный в Чёрном море и устроили там фотосессию с подъемом флага. По заявлению МО РФ, по ним немедленно был нанесен авиаудар высокоточным оружием. Часть высадившихся была уничтожена, оставшиеся в живых уплыли в направлении Одесской области.

Российский гарнизон вывели с острова 30 июня «в качестве шага доброй воли», для демонстрации того, что наша страна не препятствует усилиям ООН в организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Остров достижения Фото: Министерство обороны РФ

На фоне успехов ВКС России военнослужащие 80-й украинской десантно-штурмовой бригады отказываются участвовать в боевых действиях и массово дезертирую т, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, командование приказало сократить сроки лечения раненых, чтобы восполнять потери подразделений в районах боевых действий. Из-за острой нехватки личного состава на передовую отправляют нацбатальоны, выполнявшие ранее роль заградотрядов.

Так, 226-й батальон украинского формирования «Кракен» 7 июля получил приказ выдвинуться из Харькова в район Покровского, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались его выполнить, рассказал Игорь Конашенков.

Население в заложниках

7 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о новых случаях использования ВФУ мирных жителей в качестве «живого щита».

По словам генерала, в Славянске украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения. В здании детского дома «Тополек» (ул. Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам. В случившемся обвинят Вооружённые силы РФ.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях.

По данным российских военных, в Авдеевке во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Центральный размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры.

В Запорожье в здании гимназии № 71 сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов.

В Змиеве Харьковской области в школе № 2 по улице Харьковской неонацистами оборудованы огневые позиции , в подвале здания размещен склад боеприпасов.

В Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах на улицах Заречная и Тихая размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, они проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей, заявил Михаил Мизинцев.

Су-35 против Су-25

Вооруженные силы России 7 июля продолжили наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием за сутки уничтожено шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва и двух батальонов территориальной обороны, три склада с вооружением и боеприпасами, 1 4 районов сосредоточения войск, включая пункт дислокации иностранных наемников в Николаевской области и центр подготовки подразделений ВФУ в районе Очаков , рассказали в Минобороны.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре артиллерийские батареи и артиллерийский взвод 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 142 района сосредоточения войск.

В четверг в воздушном бою российские истребители Су-35 сбили один самолёт МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины , заявили в Минобороны.

Остров достижения Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО за сутки уничтожили в воздухе 17 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть баллистических ракет «Точка-У» и двенадцать снарядов реактивных систем залпового огня.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 234 самолета, 137 вертолетов, 1479 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевых машины реактивной системы залпового огня, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4064 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ударный штамм

Минобороны РФ 7 июля обнародовало очередной пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине. В одном из них идет речь о медицинской компании Metabiota, которую финансировал сын действующего президента США Хантер Байден. Она собиралась изучать особо опасные патогены в институте в Одессе.

— В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota (США) и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины. К примеру — запрос о финансировании американской стороной мероприятий по диагностике особо опасных патогенов на Украине, включая вирус Эбола. Подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами на территорию третьих стран, — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

По его словам, исследования планировалось провести на базе противочумного Института имени Мечникова в Одессе.

— С учетом того что болезнь не является эндемичной и, более того, ни разу не была зафиксирована на территории Украины, возникает закономерный вопрос о необходимости подобных исследований и истинных целях их проведения , — обратил внимание генерал.

Остров достижения Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 3rd Class Jacob L

Сомнительные операции американской компании уже попадали в поле зрения международных организаций. Игорь Кириллов представил отчет международной группы экспертов «Консорциум по вирусной геморрагической лихорадке», принимавших участие в борьбе с вирусом Эбола в Сьерра-Леоне в 2015 году. В документе сказано, что сотрудники Metabiota не соблюдали регламент проведения манипуляций с заболевшими и скрывали факты привлечения к работам сотрудников Пентагона.

Генерал напомнил, что в итоге координатор Всемирной организации здравоохранения по лихорадке Эбола Филипп Барбоза рекомендовал отозвать персонал Metabiota, заявив, что крайне обеспокоен потенциальными рисками подобного сотрудничества для репутации ВОЗ.

По словам Кириллова, повышенный интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен: заболевание считается одним из наиболее патогенных для человека.

— В ходе вспышки, начавшейся в 2014 году, летальность составила около 40%, — отметил Игорь Кириллов.

Подобные виды исследований не могут не вызывать обеспокоенность хотя бы потому, что они запрещены на территории самих США, заявил «Известиям» специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— США и Metabiota выбрали для своих работ такое государство, которое заинтересовано в поступлении финансов больше, чем в соблюдении законов, защите прав и безопасности своих граждан, — сказал эксперт. — К сожалению, именно Украина выступила в роли временной площадки, где должны были провести опасные работы. Все результаты должны были уйти в страну-донор, а следы проведенных исследований максимально замаскированы. Так как Украина работы жестко не контролировала, это можно было сделать достаточно просто .

Остров достижения Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko

Эксперт отметил, что это не первый случай, когда США организуют такие работы за пределами своей страны, но узнать подробности исследований пока не удавалось .

— У нас появился шанс расследовать деятельность биолабораторий, — считает он. — Нам надо вскрыть как можно больше таких работ и предъявить их на суд общественности. Наверняка можно будет назвать их характер преступным. Если они незаконны в США, то и на территории Украине, и других тоже. Все люди, по тем же западным критериям, имеют право на жизнь и здоровье, они должны быть обеспечены везде.

Эксперт отметил, что в первую очередь в этом заинтересованы Россия, Китай и те страны, которые «в той или иной мере имеют трения с США».

Маневренные бои

В российском военном ведомстве 7 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа капитана Евгения Клоповского вытесняла украинских националистов с занимаемых ими позиций. Ночью в лесу Евгений обнаружила позицию минометчиков противника. Несмотря на их численное превосходство, группа Клоповского скрытно подобралась к ней и атаковала вооруженных боевиков. Противник попытался перегруппироваться, но, понеся большие потери, отступил.

Благодаря действиям капитана Клоповского и его подчиненных, группой было уничтожено более десяти националистов. При этом потерь среди российских военных не было , рассказали в Минобороны.

Сержант Юрий Мелихов отвечал за безопасность передвижения колонны российских военнослужащих. Во время марша, находясь за пулеметом в головной машине, он заметил группу вооруженных националистов и мгновенно открыл огонь по гранатометчику. Водитель бронеавтомобиля умело маневрировал, обеспечивая Юрию Мелихову ведение огня. Юрий в ходе боя подавил пулеметный расчет противника и часть пехоты.

Остров достижения Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

— Благодаря мужественным и профессиональным действиям Юрия Мелихова удалось избежать потерь среди личного состава и техники колонны, — рассказали в Минобороны.

Спустя несколько дней, во время патрулирования подступов к позициям группировки российских войск, сержантом Мелиховым была обнаружена группа вооруженных боевиков. Юрий занял выгодную позицию и прицельным огнем ликвидировал более пяти националистов.

Смелые и решительные действия сержанта Юрия Мелихова сорвали готовящуюся украинскими националистами провокацию в отношении российских войск, подчеркнули в военном ведомстве.

Гаубичный артиллерийский дивизион рядового Владислава Перова попал под обстрел, был ранен один из военнослужащих дивизиона. Рядовой Перов, рискуя своей жизнью, вытащил сослуживца из окопа в безопасное место и оказал ему первую медицинскую помощь.