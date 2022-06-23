«Мы выбрались из подвалов, пролили немало слез»

Мариуполь перестраивается на мирный лад. В городе пустили первые автобусные маршруты. Работают рынки. В нескольких микрорайонах подключен свет и проведена вода. Разминирован порт. Люди получили пенсию — пока за март и апрель. В разных районах начато строительство жилых кварталов, куда предполагается переселить погорельцев до начала отопительного сезона. О том, как город восстает из пепла, — в специальном репортаже «Известий».

Цветы во дворе

На первый взгляд Мариуполь почти не изменился. Те же закопченные панельные многоэтажки. Висящие на арматуре плиты и балконы. Люди у костров: свет есть не везде. Подвалы и поврежденные квартиры как основное место обитания. Но при этом как будто исчезла гнетущая тревога в глазах: прекратились артиллерийские канонады, закончилась «азовстальская» эпопея, а вместе с этим ушли и непрерывное напряжение и ожидание самого худшего. Самое худшее — позади.

В одном из дворов на бульваре Шевченко, что на Правобережье, общаюсь с местными жителями. Двое мужчин ремонтируют топоры, рукоятки которых треснули от непрерывной рубки дров. Одного зовут Олег, он сварщик, работал на той самой «Азовстали». Рассказывает, что четыре дня назад дали воду — «Праздник был!» Правда, дальше третьего этажа она пока не поднимается, поэтому основной водовод в большинстве домов — кран из трубы у подъезда.

Мариуполь Татьяна Петровна вокруг своей клумбы — «Не нужно унывать!» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

С месяц назад дали свет. Но тут тоже вопрос удачи. У кого стены с кабелем целые — электричество есть. Остальным по-прежнему приходится пользоваться дровами и свечками.

Еще один житель бульвара — Сергей, бывший помощник капитана пожарной части Мариупольского порта. Недавно устроился туда же — правда, простым матросом. Но, объясняет, сегодня любая работа — удача. Сейчас разбирает с бригадой порт от завалов и мусора. Делится, что из имевшихся судов почти ничего не осталось: буксир затонул, землесос сгорел, два плавучих крана затопили украинские военные…

У ухоженного газона встречаю женщину с садовыми щипцами — Татьяна Петровна наводит красоту на клумбах, и, кажется, не обращает внимания ни на выжженные этажи вокруг, ни на горы строительного мусора неподалеку. На ее участке образцовый порядок, и он даже аккуратно обтянут пластиковой сеткой.

Мариуполь Лето — оно и в Мариуполе лето Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Тут у меня лилейник, хоста, пионы, ромашки, барвинок вечнозеленый, розы, — проводит она для меня краткую экскурсию по своему небольшому саду. — Нужно ведь находить себе занятие, отвлекаться, заниматься чем-то. А что иначе делать? Ложиться и плакать? Выслушивать каждый день друг друга, у кого какое горе? Разговоры у костров сегодня, к сожалению, только об этом. Мы выбрались из подвалов, пролили немало слез. Но ведь это не должно вечно продолжаться.

«Кто сколько даст»

Вдоль разбитого торгового комплекса на проспекте Строителей — самоорганизованный рыночек. Такие рынки — примета нынешнего Мариуполя. На остатках витрин — фото тортов, деликатесов и прочего изобилия. На лотках у продавцов — самые простые продукты, новая и ношеная одежда, скарб. Прийти и попытаться заработать может каждый. У одного на газетке — морковка по 20 гривен за килограмм. У другого — петрушка и летние туфли. У дедушки в старенькой рубахе — грецкие орехи в стакане. Цена — «кто сколько даст». Правда, по его словам, никто не покупает. А задача такой торговли для многих — насобирать себе за день хотя бы на хлеб.

Еще один в этой веренице — Сергей, бывший оператор бассейна в школе №56. На его импровизированной витрине — древний утюг, деревянная кружка, подсвечник, солнцезащитные очки (цена — 50 гривен за пару), тапочки.

Мариуполь Вереница торговых рядов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Всё, что дома не пригодилось, — говорит он. — Покупают ли? Некоторые позиции — да. Вчера вот хрусталь продал. И пепельницу из оникса. Сегодня — настольную лампу.

Рядом мужчина продает шахматы, фляжку, электродрель и удлинитель. К нему никто не подходит.

По соседству лоток с книгами и отжившими свое CD-дисками. Тут же лежит медаль.

— Что за награда? — спрашиваю продавца, сухощавого пожилого человека.

— Юбилейная, — бросает он, не глядя на меня.

— А к чему приурочена?

— Взятию Кенигсберга.

— Отца?

— Деда.

Мариуполь Центр города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Одежда развешана на веревках и пристегнута прищепками. Тут же обувь. Кто-то предлагает вишню, кто-то — зелень. Кто-то — саженцы комнатных растений.

— У людей почти все цветы дома померзли, потому что окна повыбивало и тепла не было, — говорит худенькая женщина, продающая рассаду. — Люди подходят, смотрят на мои цветы, всем хочется немного радости. Но почти не покупают.

Торговля идет слабо. У людей нет денег. Траты только на самое необходимое.

Один из продавцов — Арсен Климов — старший бригадир местного «Зеленстроя» — предприятия, отвечающего за благоустройство улиц. На его столике футболки с патриотической символикой.

По словам Арсена, уборка города ведется уже 1,5 месяца, объемы мусора — колоссальные. Всего на предприятии сегодня 20 бригад, по 15 человек в каждой, на три района. В помощь — восемь КамАЗов, грейдеры. Правда, вот очень не хватает инвентаря, тех же метел. Главная задача — очистка улиц от осколков, разбитых плит, кирпича. А еще ликвидация свалок, которыми полон каждый двор.

— Очень важно сейчас навести в Мариуполе порядок, — говорит Арсен.

Новый квартал

На пересечении улиц Мира и Куприна — большая строительная площадка за забором. Охрана — бойцы ДНР с автоматами: в развалинах соседних домов, по их словам, могут прятаться украинские солдаты, случаются ночные диверсии.

Здесь, на территории в 115 га, будет возведен жилой городок — 12 пятиэтажек и 10 двенадцатиэтажек, в общей сложности 2,5 тыс. новых квартир с отделкой, в которые расселят жителей окрестных микрорайонов. Работами занимается военно-строительная компания Министерства обороны, построившая, к примеру, все кадетские корпуса за последние годы, госпитали для больных ковидом и так далее.

Мариуполь Цементный завод, оперативно возведенный военными строителями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Это будет монолитное строительство, — рассказывает руководитель проекта Эдуард Филатов. — То есть максимально прочное, качественное, капитальное. При городке также будут построены две школы, три детских сада, пожарное депо, поликлиника, спорткомплекс. А на второй площадке, в соседнем районе, мы приступаем сейчас к строительству многофункционального медицинского центра, подобного тем, что мы возводили во время пандемии в разных регионах.

Строители Минобороны одними из первых вошли в город. Мариупольский объект, по их словам, является, пожалуй, самым сложным из всех предыдущих. Первая проблема — мины. В течение многих дней саперам приходилось перепахивать землю в поисках — прошли раз-другой, а на третий обязательно найдут еще пару противопехотных. Вызывать военных периодически приходится до сих пор. Второе — те же самые диверсанты. Третье — всё приходится возводить с нуля, а самое необходимое — от питьевой воды и генераторов до доски и арматуры — везти из России: на месте нет ничего.

— Чтобы процесс пошел ударными темпами, мы решили здесь же, в промзоне, построить несколько заводов. Так, уже смонтировали три производственных узла по изготовлению бетона, — рассказали мне представители подрядчика. — Четвертый узел поставим в ближайшее время, общий объем будет составлять 120 кубов бетона в час. Также построим заводы по изготовлению газоблоков и пеноплекса. Работа будет вестись максимально эффективно, бесперебойно, круглосуточно, чтобы сдать дома в срок.

Рабочие и специалисты, по словам военных, прибыли сюда из разных регионов России — от Курска до Петербурга. Но в последнее время в штат стали принимать и местных — мастерами, сварщиками, водителями, прорабами.

На первой очереди городка — квартал из пятиэтажных домов, 1011 квартир. Сдать их и предоставить бесплатно в пользование людям планируется до ноября.

Мариуполь Многие из жителей при рассказе о себе не могут сдержать слез Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Что касается стоящих вокруг выгоревших и разрушенных во время боев панельных домов, то, как объяснили военные, в Мариуполь уже заходят российские строительные гиганты, которые будут сносить эти руины и возводить на их месте новые большие жилые кварталы, подобные тем, что растут сегодня в крупных городах России.

Сергей Прудников, Мариуполь