Заражены и очень опасны: что стоит за планами минобороны США по сотрудничеству с Монголией

После разоблачения деятельности сети биолабораторий на территории бывшего СССР Пентагон переключился на расширение программы биологических исследований в Азии. Американское минобороны добивается от властей Монголии выдачи разрешения на открытие в республике нескольких спецлабораторий, выяснили «Известия». Военные институты и научные центры из США и Германии уже занимаются подготовкой кадров и всё активнее ведут микробиологические исследования в этой стране — в сферу их интересов входит изучение случаев редких инфекционных заболеваний у людей и животных. Эксперты считают, что в Монголию готовят перевод исследований из закрытых на Украине аналогичных учреждений. Одним из основных направлений работы американцев может стать изучение воздействия опасных вирусов на организм людей азиатского происхождения. В том, чем это может грозить, разбирались «Известия».

Ловля блох

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, министерство обороны США подготовило обширную программу биологических исследований на территории Монголии. Известно, что в проекте, помимо американских, также предполагается задействовать немецких специалистов. Документ, по данным собеседников редакции, находится в высокой степени готовности. Интересно, что ранее сообщения об этом уже появлялись в СМИ, но представители Монголии эти планы отрицали.

«Известия» направили в Пентагон запрос о планируемых сроках создания биолаборатории в Монголии и о том, будут ли туда перенесены исследования из аналогичных заведений, ранее размещавшихся на Украине. Американское ведомство не ответило.

Хотя скрывать свою деятельность «исследователи» из США особо и не пытаются. В научных публикациях последних лет можно обнаружить сведения о том, что Штаты и Германия проводят регулярные сборы образцов и биоматериалов в регионе, активно изучают эндемичные, встречающиеся на территории Монголии заболевания и их варианты. Гранты на такие изыскания поступают в том числе из штатовских военных структур, а в работе напрямую задействуются офицеры вооруженных сил США.

Заражены и очень опасны Фото: Global Look Press/Liu Jie

Так, в январе 2022 года на научном портале ScienceDirect появилось исследование о переносимых клещами заболеваниях скота в Монголии, проведенное при помощи новейших методов секвенирования ДНК. Интересно, что участие в нем принимал подполковник Сайлас Дэвидсон, инструктор департамента химии и естественных наук, преподаватель курсов общей и продвинутой биологии в Военной академии США в Вест-Пойнте и Кэтрин Пул-Смит — медицинский энтомолог армии США и специалист по микробиологии.

В других подобных исследованиях были задействованы Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида и медуправление исследовательского института медицинских наук ВС США.

С монгольскими властями активно сотрудничает институт микробиологии бундесвера и множество окологражданских структур Германии. Например, в 2019–2020 годах делегация, возглавляемая директором немецкой компании Hykomed GmbH Вальтером Поппом, инспектировала микробиологические лаборатории при трех госпиталях в Улан-Баторе и окрестностях, а также кабинеты биобезопасности уровня BSL2. Во всех случаях в публичных отчетах он критически отзывался об уровне подготовки местного персонала и настаивал на необходимости проводить регулярные специальные тренинги для монгольских специалистов и их дополнительное обучение.

Это может говорить о том, что США и их союзники планируют активно осваивать территорию Монголии, считает военный эксперт в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— Мы знаем о работе аналогичных биолабораторий в Грузии и на Украине, — рассказал «Известиям» эксперт. — Судя по информации, в Монголии работы ведутся в том же ключе. Только в Европе исследуется воздействие тех или иных болезней на европейцев, а в Монголии — на людей азиатского происхождения. Тут, конечно, надо насторожиться Китаю.

Справка «Известий» По странному стечению обстоятельств именно в 2020 году в Западной Монголии, которая граничит с Россией, была зафиксирована вспышка бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин. За несколько месяцев до этого случаи заражения бубонной чумой были выявлены в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Отмечалось, что чума передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30–60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.

Олег Желтоножко напомнил, что разработкой биооружия в соседней Манчжурии еще в 1930–1940-е годы уже занимался печально знаменитый японский отряд № 731.

— Они культивировали тех же чумных блох, которых сейчас изучают американцы, — рассказал эксперт. — Были разработаны и средства доставки — стеклянные, фарфоровые шары. Архивы этих исследований с 1945 года хранятся в США, специалисты этого отряда также были вывезены за океан. Направление продолжает отрабатываться «хозяевами мира».

При чем тут США?

Судя по имеющимся данным, в рамках биологических исследований в Монголии особый интерес для США представляют трансмиссивные (заболевания человека, переносчиками которых являются кровососущие насекомые), а также зоонозные заболевания (инфекционные заболевания, которые передаются человеку от животных) на территории данной страны.

Вот небольшой, но впечатляющий список организаций монгольского министерства здравоохранения, с которыми уже наладили сотрудничество упомянутые выше университеты и военные биологические организации США:

Национальный центр зоонозных заболеваний.

Монгольский университет естественных наук.

Монгольская академия медицинских наук.

Институт ветеринарной медицины.

А вот несколько примеров «исследовательской» деятельности, которую на территории Монголии под видом ученых ведут военные США и Германии (по информации из открытых публикаций в научных источниках).

С июня 2015 по июль 2016 года доцент по эпидемиологии университета Джорджа Мэйсона Михаэль фон Фрикен и его монгольская команда занимались проверкой целевой группы оленеводов на наличие антител, указывающих на анаплазмоз (тяжелое заболевание крови) и пятнистую лихорадку (острое инфекционное заболевание) — переносимых клещами болезней, которые могут оказывать очень негативное влияние на здоровье человека. Инфекции, вызываемые риккетсией, как правило, вызывают лихорадку, сыпь, боль в животе и в тяжелых случаях могут стать причиной смерти из-за отказа сердца и почек. Исследование проводилось на довольно обширной территории — от пустыни Гоби до граничащих с РФ Алтайских гор.

С 2007 по 2008 год департаменты медицины и эпидемиологии и департамент здоровья и репродукции населения Калифорнийского университета (США) совместно с Институтом ветеринарной медицины Монголии провели совместное эпидемиологическое исследование в целях выявления клещевых патогенов в организмах домашнего скота на территории двух монгольских аймаков (провинций). Для выявления боррелии бургдорфера (вызывает клещевой боррелиоз или болезнь Лайма), анаплазмы фагоцитофилум (вызывает зоонозное заболевание гранулоцитарного анаплазмоза человека), ветвящейся грамположительной палочковидной бактерии из рода Actinomyces и группы пятнистых лихорадок риккетский в образцах животных использовались методы серологии и ПЦР-анализа, сообщается в опубликованном исследовании.

В 2021 году было обнародовано совместное исследование зоонозных кишечных паразитов Cryptosporidium spp. и Giardia duodenalis, проведенное специалистами Института глобального здравоохранения Дьюк (США) и Института ветеринарной медицины Монголии. В процессе исследования были взяты пробы воды, а также образцы биоматериалов людей, животных и мух в 250 монгольских домохозяйствах, расположенных в сельских, пригородных и городских районах. Установлено, что 20% участников имели хотя бы один положительный результат на наличие этих зоонозных кишечных паразитов, которые могут выживать почти на любых поверхностях, в почве и питьевой воде (независимо от ее хлорирования) от нескольких часов до нескольких месяцев. Интересно, что в рамках исследования проводилось анкетирование жителей, в которых, в частности, содержались вопросы о составе домохозяйств (включая детей), источниках питьевой воды, питании, соблюдении правил гигиены, а также о домашних животных.

Заражены и очень опасны Фото: Global Look Press/Li Zhipeng

Схожими исследованиями на территории Монголии занимаются и биологи из Германии. Правда, их в основном интересуют другие переносчики опасных заболеваний — дикие птицы, способные мигрировать на далекие расстояния, — как правило, с севера на юг и обратно (нетрудно догадаться, по территории какой страны может проходить такой перелет). Так, в конце 2012 года было обнародовано исследование о наличии в организмах пернатых кишечной палочки (Escherichia Coli), вырабатывающей фермент «бета-лактамаза расширенного спектра» (ESBL), который делает микроорганизмы более устойчивыми к антибиотикам. Данное исследование было проведено сотрудниками Института микробиологии и эпизоотии факультета ветеринарии Свободного университета Берлина, Института биологии при университете Галле-Виттенберг, немецкой компании Vet Med Labor GmbH (Людвигсбург) в сотрудничестве с департаментом зоологии Национального университета Монголии.

— С моей точки зрения, США готовят оружие, направленное на определенный генотип, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Если на Украине речь может идти о разработке и производстве оружия против славян, то в Монголии, наверное, это против китайцев. Неслучайно именно в таких местах это делают. Причем делается очень серьезно: часто через частные компании, которым дают подряд другие компании, а этот подряд еще через кого-то проходит. Схема такая, чтобы как можно сильнее постараться замести следы истинного заказчика — Пентагона. И надо, конечно, расследовать происхождение коронавируса COVID-19, да и других — всяких гриппов, свиных и птичьих.

Секрет «Проекта 53»

В 2016 году Монголия после долгих переговоров присоединилась к так называемому Проекту 53 — его полное название звучит как «Укрепление национальной правовой базы и проведение специализированного обучения по биологической защите и биологической безопасности в странах Центральной Азии». Проект был разработан и финансируется в рамках инициативы ЕС ЦПО ХБРЯ — Центров передового опыта ЕС по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков.

Согласно официальным данным, цель ЕС ЦПО ХБРЯ заключается в «укреплении региональной безопасности путем повышения вовлечения в процессы на местном уровне, накопления локального опыта и знаний, а также поддержки долгосрочного развития». Секретариат ЕС ЦПО ХБРЯ по странам Центральной Азии находится в столице Узбекистана — Ташкенте.

Как говорится на сайте организации, ее деятельность ведется в партнерстве с разными странами региона в целях поощрения ответственности на местах за реализацию планов действий, политики и совместной подготовки предложений по проектам в сфере минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков.

Задачи проекта звучат весьма громко:

повышение осведомленности и содействие сотрудничеству по вопросам биобезопасности, биозащиты, реагирования на чрезвычайные ситуации и управления инцидентами в кругу национальных заинтересованных сторон;

уменьшение рисков распространения ядерного оружия с помощью стимулирования и лоббирования безопасного и ответственного поведения в области биологических наук.

Внушительно выглядит и состав «консорциума экспертов в области законодательства, обеспечивающих реализацию «Проекта 53»: «Рациональные решения в области криминального правосудия» (SCJS), «Исследовательский, учебный и информационный центр по технологиям контроля» (VERTIC)) и специалисты по обучению биобезопасности и биозащите из Службы общественного здравоохранения Англии и Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

Заражены и очень опасны Вид на Улан-Батор, Монголия Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В рамках «Проекта 53» в Монголии уже проведен ряд учебных мероприятий, организованы совещания рабочих групп и — на это стоит обратить внимание — передано оборудование в местные биологические лаборатории.

В сентябре 2018-го в Национальном центре зоонозных инфекций в Улан-Баторе в рамках проекта прошел тренинг «Принципы, практики и интерпретация молекулярной диагностики особо опасных патогенов». В нем участвовали представители различных учреждений Монголии, лаборатории которых работают с биологическим материалом. Программа обучения была разработана группой по обучению «Новые и опасные патогены» той самой Службы общественного здравоохранения Англии.

В материалах некоторых опубликованных исследований, проводившихся в Монголии, часто сообщается о необходимости проведения «дополнительных исследований» трансмиссивных и зоонозных заболеваний на территории страны, а также рекомендуется проводить тренинги с персоналом местных биологических организаций. И никак нельзя исключать, что эта «необходимость» в дальнейшем может использоваться в качестве обоснования для расширения налаженного сотрудничества с монгольскими биологическими организациями или строительства на территории Монголии спецлабораторий для работы с опасными трансмиссивными и зоонозными заболеваниями.

— Как и на Украине, и в Грузии совместная работа гражданских и военных структур США и НАТО в этой сфере предназначены для постепенного военного освоения территории Монголии, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Страна удалена от США, Германии и Европы на тысячи километров. Она граничит только с двумя государствами — Россией и Китаем. И тем не менее на нее обращено такое пристальное внимание. Изучение местных заболеваний и даже реальная помощь в борьбе с ними — прекрасный предлог для создания первых плацдармов там, где размещение военных баз по каким-то причинам невозможно. Местное население к таким «гуманитарным» проектам относится более благосклонно, они вызывают меньшее отторжение.

Приграничные биолаборатории

В конце марта в Национальном центре изучения зоонозных инфекций Монголии опровергли появившиеся в СМИ сообщения о намерении США создать в стране биолабораторию для исследований возбудителей опасных инфекций, которые встречаются в приграничных с Россией и Китаем регионах. При этом директор центра сообщил, что Улан-Батор действительно сотрудничает в этой сфере с рядом стран.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть информация о том, что вокруг России создана сеть лабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия.

— Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий. Они работают не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов», — заявил Песков в эфире телеканала «Беларусь 24».

Ранее в Минобороны РФ заявили о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту производства биологического оружия.

Заражены и очень опасны Фото: Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности ООН и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

8 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд признала наличие на Украине американских лабораторий.

— На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся, — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.

31 марта Минобороны России опубликовало переписку сына президента США Джо Байдена Хантера с сотрудниками управления по снижению угрозы Пентагона и работниками подрядных организаций американского оборонного ведомства на Украине. В ведомстве назвали имена граждан США, принимавших участие в создании биооружия на Украине. В частности, Роберта Поупа, директора программы по совместному снижению угрозы (DTRA), целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность.