Опасная плотина: ЮНЕСКО потребовало от Монголии не перекрывать реку

На расширенной 44-й сессии в китайском Фучжоу комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от Монголии прекратить строительство плотины на реке Ульдза, так как это гидросооружение угрожает объекту Всемирного наследия «Ландшафты Даурии», частично располагающемуся на территории России. Строительство начали, никого не предупредив и не проведя оценку воздействия на окружающую среду. Чем грозит проект плотины и почему планы Монголии регулярно угрожают российским природным объектам — разбирались «Известия».

Посмотрели спутниковые карты

В этом году комитет Всемирного наследия изучает состояние 255 объектов, включенных в список Всемирного наследия — в 2020 году из-за пандемии сессию не проводили, поэтому повестка столь обширна. Как сообщает Даурский заповедник, о строительстве плотины на Ульдзе стало известно в июле прошлого года.

— Тогда наш специалист мониторил спутниковые карты Sentinel и увидел некое искусственное сооружение на Ульдзе, — рассказал «Известиям» директор Даурского заповедника Алексей Черепицын. — Он сразу нас оповестил, после чего промониторил все монгольские контрактные документы — и выяснил, что плотиной должны были полностью перекрыть пойму реки Ульдза.

Ульдза (она же Улдза, она же Улз-Гол) течет по территории Монголии и частично — всего 16 км — по Забайкальскому краю России. После монгольских степных равнин она разделяется на рукава и впадает в озеро Барун-Торей у границы двух стран. Это важная водная артерия для системы Торейских озер, расположенных также на территории двух стран.

— Так как у нас международный монгольско-российский заповедник, мы каждый год делаем выезды, чтобы отслеживать состояние экологии, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник заповедника Вадим Кирилюк. — Делаем рейды и по этой реке, но в прошлом году поездок по известным причинам не было, поэтому изучали ситуацию по космоснимкам.

Опасная плотина1 Сотрудник Даурского заповедника в Забайкальском крае Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Он отмечает, что у сотрудников заповедника была предварительная информация о намерении монгольской стороны осуществлять некие водохозяйственные проекты по этой реке, в том числе связанные с орошением и переброской воды.

— И когда строительство плотины началось, мы через монгольских коллег нашли информацию о состоявшихся в Восточном аймаке торгах, на которых был определен исполнитель работ , — рассказывает Кирилюк.

В сентябре международная организация «Реки без границ» направила в Центр Всемирного наследия (секретариат Конвенции о сохранении объектов Всемирного наследия) жалобу о возведении гидросооружения, которое угрожает «Ландшафтам Даурии», заметив, что строительство начато без проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Также запросы и обращения монгольским властям направили Минприроды, правительство России, Даурский заповедник, депутаты Госдумы, жители Ононского и Борзинского районов. На обращения отреагировал и комитет Всемирного наследия, который также направил Монголии письмо с просьбой предоставить информацию о причинах и возможных последствиях возведения плотины.

Комитет Всемирного наследия высказал «крайнюю озабоченность» началом строительства плотины, заметив, что река Ульдза является «основным источником воды для Торейских озер в пределах российской части участка наследия, биоразнообразие которых зависит от естественных циклических режимов течения и больших колебаний уровня воды». Монголию попросили прекратить любые дальнейшие действия до тех пор, пока не будет представлена ОВОС.

В Минприроды России подтвердили «Известиям», что строительство плотины на реке Ульдзе началось с предупреждения российской стороны о нарушении двусторонних договоренностей и международных конвенций.

Опасная плотина5 Монгольские дзерены пасутся на лугу Даурского заповедника Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Центр развития водохозяйственного комплекса Минприроды России прорабатывает возможность проведения оценки воздействия на окружающую среду строительства плотины в Монголии на российско-монгольский объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии», — сообщили в ведомстве.

Перекрывать реку нельзя

Расследование экологов показало, что реку Ульдза собрались перегородить плотиной длиной 700 м и высотой 9–12 м, что позволило бы создать водохранилище емкостью 27 млн кубометров .

В конце прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минэнерго и другим заинтересованным ведомствам обсудить с монгольской стороной строительство крупного водохранилища в среднем течении реки Ульдза-Гол, а также предоставить оценку возможного экологического ущерба России от введения в эксплуатацию гидротехнических сооружений.

Такую предварительную оценку провели сотрудники Даурского заповедника. Они пришли к выводу, что перекрывать русло реки Ульдза, как планировали в Монголии, нельзя .

— Река настолько вариабельна — от полного высыхания до очень большой водности, что крайне опасно вмешиваться в этот процесс , — сказал «Известиям» Вадим Кирилюк. — Мы говорим, что завершение строительства, любой компромисс невозможен в данных природных условиях. Это не значит, что на реке нельзя ничего делать — но нельзя перегораживать основное русло.

В выводах, сделанных сотрудниками заповедника, отмечается, что обоснование строительства плотины не учитывало высокую цикличную динамичность реки . Более того, водохранилище «экономически бессмысленно» во влажную фазу, но приведет к катастрофическим экологическим и социально-экономическим последствиям в сухую фазу . В том числе будет существенно снижена численность десятков водоплавающих и околоводных птиц.

Опасная плотина2 Птицы у Торейских озер Фото: commons.wikimedia.org/Butorin

— По нашей оценке, проект вообще не имеет какого-то существенного социально-экономического эффекта, эффект будет буквально для одной небольшой компании , — заметил Кирилюк. — Видимо, учитывается что-то более долговременное. Без иной подоплеки слишком большой имиджевый и экономический урон.

Он пояснил, что есть достаточно призрачные и непонятные пока глобальные проекты переброски воды с верховий Онона в Ульдзу и дальше в Керулен, что тоже повлияет на Даурию. Речь идет о проекте «Синий конь» , который направлен на то, чтобы напитать водой масштабное развитие тяжелой промышленности в пустыне Гоби. Она требует огромное количество воды, и планы по ее переброске могут уничтожить Торейские озера, а также угрожать озеру Байкал и Великим озерам западной Монголии.

Таким образом, экологи предполагают, что плотина на Ульдзе может быть лишь одним из звеньев целой цепи гидротехнических сооружений в Монголии .

Монгольское молчание

Российский координатор коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов замечает, что страны – участники Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия подписывают обязательства охранять объекты, которые находятся на их территории.

— У нас уже был кейс с Монголией, когда она должна была строить ГЭС в верховьях Селенги, основного притока Байкала , — сказал Колотов «Известиям». — Было множество опасений и со стороны ученых, и со стороны местных жителей — в Монголии и в России. В итоге, хотя Монголия до сих пор говорит, что эти проекты не закончены и она не оставила надежд построить эти гидротехнические сооружения, эти проекты пока ведут бумажное существование, к их реализации так и не приступили.

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Гринпис в России Михаил Крейндлин также замечает, что решение комитета ЮНЕСКО обязательно для стран – членов организации.

Опасная плотина3 Мост через реку Селенга в Улан-Удэ Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Но почти у любых конвенций нет механизма обеспечения , — сказал он «Известиям». — Многие страны, к сожалению, не прислушиваются к этим решениям. И в ситуации с ГЭС на Селенге некоторые из решений комитета до сих пор не выполнены, в том числе решение по стратегической и экологической оценке всех планируемых и существующих объектов гидроэнергетики в бассейне Байкала.

При этом, заметил он, по плотине на Ульдзе нужно отдать Монголии должное: после запроса ЮНЕСКО представители страны представили оценку воздействия на окружающую среду, чтобы доказать безопасность объекта. Затем работы, судя по всему, прекратили . Сейчас спутниковые снимки свидетельствуют, что никаких действий монгольская сторона не предпринимает.

— Тем не менее пока мы не получили официальную информацию от Монголии, заморожена или прекращена стройка , — говорит Кирилюк. — Тем более там в этом году поменялись президент и правительство. Поэтому мы позицию этой страны до конца не знаем, лишь можем догадываться.

ГЭС угрожают Байкалу

Научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян заметил, что нужно работать с Монголией по поводу всех ее масштабных гидротехнических проектов. Самым проблемным он называет проект ГЭС на Селенге, надежду на строительство которого Улан-Батор не оставляет.

— По Селенге было шесть проектов, из них два достаточно серьезных, — сказал он «Известиям». — Главное в этих проектах — строительство водохранилища для оросительных систем. Причем речь шла о водохранилище большой площади. При климате этой страны это огромное испарение, которое даже помимо использования воды приведет к чистым потерям, что серьезно бы отразилось на Байкале, уровень которого и так колеблется достаточно сильно .

По его словам, в маловодные годы дополнительный забор воды из Селенги был бы близок к катастрофичному для Байкала.

Опасная плотина4 Бухта Песчаная, Байкал Фото: commons.wikimedia.org

По мнению Данилова-Данильяна, с Монголией можно договариваться, давая им электроэнергию по льготным ценам.

— Такие возможности у нас, я считаю, есть, — заметил он. — В крайнем случае — построить вместе с ними еще одну электростанцию и продавать им электроэнергию по существенно сниженным ценам, чем потом ругаться из-за режима эксплуатации водохранилищ и так далее. Потому что интересы получаются прямо противоположными.

В прошлом году вице-премьер Виктория Абрамченко также предлагала рассмотреть инициативу по поставкам электроэнергии в Монголию со стороны России взамен на отказ от строительства водохранилища.