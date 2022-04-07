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Журналистка из Болгарии представила ООН данные о биолабораториях США

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Журналиста из Болгарии Диляна Гайтанджиева представила репортаж о биолабораториях США на территориях Украины и Грузии. Она выступила в среду, 6 апреля, на неформальном саммите Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии».

Круг замкнулся: в Минобороны указали на связь Пентагона с биолабораториями на Украине
В документах об исследовании опасных патогенов фигурирует имя Хантера Байдена

На посвященном американским военным биолабораториям заседании, Гайтанджиева представила репортаж из Грузии, Тбилиси, в котором местные жители рассказывали о подозрительной активности, предположительно, связанной с Центром им. Лугара. Также она показала карту Украины с отметками мест расположения финансируемых США биолабораторий.

В распоряжении журналистки оказались «утекшие из посольства США в Киеве» документы, среди которых договор, предположительно заключенный между Пентагоном и Минздравом Украины. Согласно ему, украинская сторона обязалась представлять США образцы патогенов, выявленных в находящихся на ее территории лабораториях.

«Госдепартамент и Пентагон на протяжении 20 лет финансировали биолаборатории в 25 странах по всему миру, многие из которых стратегически расположены вокруг основных соперников США — России и Китая», — цитирует ее ТАСС.

Данные из документов в ее распоряжении указывают на на то, что Пентагон при участии 4,4 тыс. украинских и почти тысячи грузинских военнослужащих проводил биологические эксперименты, представлявшие «неустановленные риски здоровью». Причем правительства Грузии и Украины обязались не предъявлять обвинений американской стороне в случае ущерба или смертей граждан этих стран из-за деятельности лабораторий.

По словам Гайтанджиевой, патогены из лабораторий «представляют угрозу для всех нас» и двух граммов смертельного токсина достаточно для эффекта, равного «взрыву ядерной бомбы мощностью в одну мегатонну». И Пентагон был готов приобретать биоматериал — образцы «РНК и синовиальных тканей» выходцев из России, представителей европеоидной расы, уверяет журналистка.

«Эти документы и свидетельства вызывают вопрос о том, готовились ли США посредством Украины нанести биологическую атаку по России», — подчеркнула Гайтанджиева.

Власти США наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, используя для этого пробелы в международном законодательстве. На это 6 апреля указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Аррии».

Он также отметил, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на их территории. Об этом у Минобороны РФ имеются документы, подтверждающие попытку испытаний на украинских военнослужащих ранее не апробированных лекарственных средств».

«Заседания по формуле Аррии» носят характер неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц», — говорится в справочнике ООН о методах работы.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 6 марта 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же стало известно, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории. Согласно полученным Россией данным, в мире работает более 300 биологических лабораторий, финансируемых Штатами.

Кроме того, оборонное ведомство сообщило, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.

11 марта в Госдуме сообщили об обращении к Организации Объединенных Наций с требованием расследовать деятельность биолабораторий на Украине. До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины.

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