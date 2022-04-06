В Минобороны раскрыли подробности о деятельности биолабораторий США

США проводили на Украине исследования, запрещенные на их территории. Об этом в среду, 6 апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном (по формуле Аррии) заседании Совета Безопасности ООН.

«Нами проанализированы сведения об исследованиях на украинских военнослужащих. Хотел бы отметить, что подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами», — рассказал Кириллов.

Он также отметил, что у Минобороны РФ имеются документы, подтверждающие попытку испытаний на украинских военнослужащих ранее не апробированных лекарственных средств».

По его словам, в Минобороны РФ не исключают, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза.

«В соответствии с проектом Ю-Пи-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у четырех тысяч военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот — на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Не исключаем, что официальная программа исследований — это лишь «видимая часть айсберга», при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза», — отметил генерал.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Как указал Лавров, деятельность американских лабораторий на Украине была направлена на эксперименты с потенциальными инфекциями.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

16 марта вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал об опасности для всего мира биологических лабораторий США на Украине. По его словам, в этих лабораториях могла решаться задача распространения заболеваний, а также исследования различных инфекций и штаммов. Однако подобные работы должны были проводиться отрыто и подлежать отчету, указал вирусолог.

8 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Однако на следующий день в Пентагоне сообщили, что информация об использовании биолабораторий Соединенными Штатами на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности.