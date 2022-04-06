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В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру

Минобороны России: созданные США по всему миру биолаборатории подключены к единой системе
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Власти США наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, используя для этого пробелы в международном законодательстве. На это 6 апреля указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа».

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Он подчеркнул, что Россия неоднократно инициировала создание юридически обязывающего механизма проверки в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Однако Вашингтон уже более 20 лет последовательно блокирует это предложение.

Как уточнил Кириллов, созданные по всему миру американские биолаборатории подключаются к единой системе контроля за биологической обстановкой.

«При этом мы прослеживаем определенную систему в развертывании американских биолабораторий вне национальной территории. В первую очередь высказывается озабоченность состоянием биологической обстановки в регионе. Далее обеспечивается заинтересованность, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего министерств здравоохранения, в совместной работе. В конечном итоге возводится биообъект и подключается к единой системе глобального контроля за биологической обстановкой», — добавил он.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о полученных Москвой сведениях о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия. По его словам, новые разработки являются очень опасными, однако США относятся к этой теме несерьезно и пытаются «уйти от ответов».

Ранее, 31 марта, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов указал на то, что власти США рассматривают возможность применения биологического оружия. При этом он подчеркнул, что Вашингтон так и не предоставил внятных разъяснений после обнародования Россией документов об их военно-биологической деятельности на Украине.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 6 марта 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же стало известно, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории. Согласно полученным Россией данным, в мире работает более 300 биологических лабораторий, финансируемых Штатами.

Кроме того, оборонное ведомство сообщило, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.

11 марта в Госдуме сообщили об обращении к Организации Объединенных Наций с требованием расследовать деятельность биолабораторий на Украине. До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины.

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