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В Кремле рассказали о сети биолабораторий вокруг России

Песков: у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий
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У Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия. Об этом 2 апреля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий. Они работают не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов», — заявил Песков в эфире телеканала «Беларусь 24».

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По его словам, биооружие производится с использованием животного мира, флоры, фауны. И такое оружие является очень страшным. Несмотря на это, отметил Песков, США относятся к этой теме несерьезно и пытаются «уйти от ответов».

«Они пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, выводить разговор в какую-то несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя», — подчеркнул Песков.

28 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире работает более 300 биологических лабораторий, финансируемых Штатами.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 6 марта 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

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