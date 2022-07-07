Зайти с Северска: союзные силы начали перегруппировку в Донбассе

В Донбассе союзные силы продолжают наступление. Сейчас их усилия сосредоточены в направлении города Северска. 6 июля освобожден поселок Спорное в ДНР , сообщил штаб территориальной обороны республики. Населенный пункт находится всего в 6 км от Северска, который военные эксперты называют ключом к Славянску и Краматорску, — последнему оборонительному рубежу украинских сил во всем регионе. А в небе над Украиной возобновились воздушные бои. За последние три дня российские летчики сбили три самолета и два вертолета ВСУ.

На пути к Славянску и Краматорску

Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских ВС освободили 241 населенный пункт в ДНР, включая Спорное, сообщил 6 июля штаб территориальной обороны ДНР. Этот поселок имеет важное значение в операции по освобождению всё еще остающейся под контролем Украины территории ДНР. От него по прямой до Северска меньше 10 км.

Как сказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, союзные силы ведут наступление на Северск сразу с двух направлений. По его словам, контроль над городом позволит развить наступление на Краматорск и Славянск.

Зайти с Северска Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

— Северск и Артемовск — последние крупные населенные пункты перед Славянском, ключу к оставшейся территории ДНР, — объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Именно там сейчас в спешке пытаются выстроить новый оборонительный рубеж недобитые под Лисичанском и Северодонецком украинские формирования. Но на этом рубеже нет такой сложной водной преграды, какой был Северский Донец. Да и рельеф местности не слишком подходит для удержания обороны.

Пока союзные силы перегруппировываются для нового наступления, под Северском уже начала активно работать российская артиллерия и авиация. Они перемалывают украинские подкрепления и подавляют артрасчеты противника. Украинское командование ввело там в бой не только полученные из-за рубежа гаубицы, но и бронетехнику, отметил эксперт.

— Если удастся быстро разгромить противника на новом рубеже, это произведет на него сокрушительное психологическое воздействие, — считает Дмитрий Болтенков. — Они убедятся, что «в поле» даже со всей иностранной помощью российским войскам на направлении главного удара противостоять не смогут. А местность там всё более и более открытая.

Воздушные бои

Вооруженные силы РФ 6 июля продолжили наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Зайти с Северска Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, ВКС России поразили две американские пусковые установки системы залпового огня HIMARS и два склада боеприпасов к ним, радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщили в военном ведомстве.

Уничтожен также склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства, и шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВФУ, шесть складов с вооружением и боеприпасами и 27 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», три артиллерийских взвода на огневых позициях и взвод РСЗО «Град».

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 77 районов сосредоточения войск.

В среду в воздушном бою над Николаевской областью российский истребитель Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины. Это третий результативный бой за последнее время. Накануне — 5 июля — российским истребителем в районе села Новобратского Херсонской области был сбит Су-25. А 4 июля российские истребители «приземлили» еще один штурмовик воздушных сил Украины в районе Ясной Поляны (ДНР).

Зайти с Северска Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО в среду сбили украинский вертолет Ми-8, 11 беспилотных летательных аппаратов , девять баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов систем залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Огневые точки вместо больниц

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую и медицинскую инфраструктуру в военных целях, заявил 6 июля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Так, в Угледаре (ДНР) в городской стоматологической клинике на улице Молодежная оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы. Местное население о происходящем не уведомлено.

В Кропивницком Кировоградской области на территории центральной районной больницы размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов. В Бахмуте (ДНР) в больнице № 2 размещены раненные из украинских националистических формирований. При этом, всех гражданских больных, независимо от состояния их здоровья, выгнали из лечебного учреждения.

В Константиновке (ДНР) на территории больницы № 2 оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение, а в помещениях удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины на улице Канатная военнослужащие ВФУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику.

— Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

БПЛА в разведке

В российском военном ведомстве 6 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Сержант Артем Глинка отвечал за безопасность передвижения тыловой колонны, по которой украинские националисты открыли пулеметный и минометный огонь. В бою сержант уничтожил четыре БМП боевиков.

Отразив атаку, колонна продолжила движение, и в этот момент Артем заметил группу украинских националистов, планировавших заминировать дорогу. Он с ходу атаковал диверсантов. Боевая машина десанта Артема подорвалась на мине и загорелась. Некоторое время он продолжал вести огонь из машины и покинул ее последним, получив ожоги средней степени тяжести.

Зайти с Северска Фото: РИА Новости

В ходе боестолкновения с противником он уничтожил огнем из автомата до 10 националистов. Колонна своевременно достигла пункта назначения, отметили в Минобороны.

Расчет БПЛА ефрейтора Дмитрия Губарева в условиях сложной радиоэлектронной обстановки вел воздушную разведку во время операции по освобождению населенного пункта. С помощью беспилотника он обнаружил взводные опорные пункты противника, пять единиц бронетехники и многочисленную группу противника. Передав координаты на командный пункт дивизии, он оставил дрон в районе обнаруженных позиций для корректировки огня и контроля поражения объектов.

Благодаря переданным Губаревым данным были уничтожены все обнаруженные цели, а оставшиеся в живых боевики спешно покинули занимаемые позиции.

— Действия Дмитрия Губарева способствовали стремительному наступлению основных сил дивизии, — подчеркнули в военном ведомстве.

Младший сержант Иван Ахтырский во время сопровождения колонны российских войск обнаружил вооруженную группу украинских националистов. Командир группы сопровождения приказал не останавливаться и увеличить скорость, чтобы выйти из зоны досягаемости огня. При этом машины охранения, перестроившись, начали стрелять по боевикам.

Иван одним из первых вступил в бой с врагом, открыв огонь из пулемета, чем сорвал организованную атаку. Националисты пытались преследовать российских военнослужащих, однако Иван, замыкая колонну, продолжил стрельбу .

Мужество и самоотверженность младшего сержанта Ивана Ахтырского позволили колонне оторваться от преследователей и прибыть в заданный район без потерь, подчеркнули в Минобороны.