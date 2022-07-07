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Экс-советник главы Пентагона предрек Украине исчезновение с карты мира. Спецоперация 7 июля 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».
Фото: Global Look Press/dpa/Horst Galuschka
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В Донбассе усилия союзных сил сосредоточены на Северске, в окрестностях которого накануне был освобожден поселок Спорное. Российские военные тем временем обнаружили перевалочный пункт ВСУ в заброшенном доме в Херсоне. Брюссель и Киев продолжают ограничивать полномочия Москвы в международных организациях: так, они пытались приостановить участие РФ и Белоруссии во Всемирной таможенной организации. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из ДНР И ЛНР — в прямой трансляции «Известий» 7 июля 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:03
В брянском селе Некислицы, который накануне попал под обстрел со стороны Украины, повреждена линия электропередачи. Электрики приступили к ремонтным работам, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате обстрела никто не пострадал.
Сегодня, 08:53
Семь мирных жителей ДНР погибли в результате обстрелов с украинской стороны за минувшие сутки, еще 30 получили ранения. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.
Сегодня, 08:27
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как вертолеты Ка-52 и Ми-8 помогают с воздуха наземным войскам. Судя по кадрам, после взлета разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» ударил на противнику на безопасном расстоянии от цели, после чего вернулся на позицию.
Сегодня, 08:18
Украина может исчезнуть с карты мира, если ЕС продолжит снабжать ее оружием, полагает экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.
Сегодня, 08:08
Северск и Артемовск — последние крупные точки перед Славянском, который является ключом к оставшейся территории ДНР, объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Сейчас российская артиллерия и авиация перемалывает украинские подкрепления и подавляют артрасчеты противника под Северском. «Если удастся быстро разгромить противника на новом рубеже, это произведет на него сокрушительное психологическое воздействие», — полагает собеседник. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале — «Зайти с Северска: союзные силы начали перегруппировку в Донбассе».
Сегодня, 08:00
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022