Экс-советник главы Пентагона предрек Украине исчезновение с карты мира. Спецоперация 7 июля 2022 года. Онлайн-трансляция

В Донбассе усилия союзных сил сосредоточены на Северске, в окрестностях которого накануне был освобожден поселок Спорное. Российские военные тем временем обнаружили перевалочный пункт ВСУ в заброшенном доме в Херсоне. Брюссель и Киев продолжают ограничивать полномочия Москвы в международных организациях: так, они пытались приостановить участие РФ и Белоруссии во Всемирной таможенной организации. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из ДНР И ЛНР — в прямой трансляции «Известий» 7 июля 2022 года.