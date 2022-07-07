Военный эксперт навал бизнесом на крови поставки США оружия на Украину

Своими заявлениями о якобы солидарности с Украиной США лишь прикрывают бизнес на крови. Об этом в четверг, 7 июля, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя поставки западного оружия Киеву и его последующее попадание на черный рынок.

«Тут принцип очень простой: американцам главное спихнуть оружие на Украину. Что будет с этим оружием, их не сильно волнует. <…> Главное, что они получили свою финансовую выгоду от поставки этого вооружения», — указал он.

По словам военного эксперт, для Вашингтона главное затянуть конфликт на Украине, чтобы, с одной стороны, он разорял Россию, а с другой, Соединенные Штаты могли поставлять оружие, за которое Киев должен им всё больше и больше денег.

«[Заявления] о том, что они солидарны с Украиной, о борьбе за права человека, за демократию, против агрессии и так далее — это всё словесная шелуха, которая прикрывает простой бизнес на крови», — заключил Литовкин.

Ранее экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых вооружений на черном рынке была предсказуема. По ее словам, это обусловлено тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом не подготовлены должным образом к его использованию.

По мнению Квятковски, Западом было отправлено столько вооружений и военной техники, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в короткие сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий ВСУ.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно всё чаще появляется в сирийском Идлибе.

10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан отметил, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию. Он также указал, что весьма высокая скорость передачи оружия Киеву увеличивает риск потери контроля за поставками из-за «царящего хаоса».

До этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставленное Украине западное оружие уже появилось на черном рынке. Европейцы, по его словам, не понимают, что играют с огнем, потому что так вооружение может попасть к террористам.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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