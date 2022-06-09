Гаврилов заявил о появлении на черном рынке поставленного Украине оружия

Поставленное Украине оружие Запада уже появилось на черном рынке и может попасть к террористам. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что существует опасность распространения по всему миру из зоны конфликта легкого стрелкового и противотанкового оружия, особенно Javelin и ПЗРК.

«Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры», — заявил Гаврилов.

Европейцы, по его словам, не понимают, что играют с огнем, потому что так вооружение может попасть к террористам.

5 июня греческие СМИ узнали о планах властей отправить Украине «огромное количество» оружия. Среди них: 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов 122 мм; 20 тыс. автоматов Калашникова АК-47 и др.

2 июня Швеция сообщила, что поставит Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь.

В тот же день постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, снабжая Украину оружием.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран приземлились на Украине за первые полтора месяца 2022 года. 27 апреля она отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках. 28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

Специальная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обострения ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».