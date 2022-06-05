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Греческие СМИ узнали о планах властей отправить Украине «огромное количество» оружия

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Фото: TASS/Zuma
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Греческий новостной портал pronews.gr утверждает, что правительство страны передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов.

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По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов 122 мм; 20 тыс. автоматов Калашникова АК-47; 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тыс. артиллерийских снарядов 155 мм; 1,1 тыс. противотанковых снарядов РПГ-18.

Там отмечают, что правительство Греции скрывает, какое оружие и в каких количествах оно поставило Украине или планирует это сделать.

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, снабжая Украину оружием.

31 мая стало известно, что власти Греции намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить новые машины из Германии.

По словам официального представителя правительства Греции Янниса Иконому, речь идет о передаче Украине бронированных машин пехоты, которые страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40–50 лет.

В тот же день Коммунистическая партия Греции (КПГ) выразила недовольство по поводу «безудержного вовлечения страны» в помощь Украине.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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