Власти Греции намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить новые машины из Германии. Это подтвердил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому 31 мая.

«По сути, они не действуют. Но они подходят для Украины, потому что у них есть запчасти, и они могут их использовать. А немцы заменят их нам на новые современные, опережающие на три-четыре поколения», — прокомментировал представитель правительства выгоду для своей страны в интервью телеканалу Skai.

О том, что Греция поставит Украине танки советского образца, а взамен получит от Германии современные боевые машины, заявил в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он сообщил, что договорился об этом с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Брюсселе. По словам Иконому, речь идет о передаче Украине бронированных машин пехоты, которые страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40–50 лет.

Как указал 31 мая Шольц, Германия предоставит Греции немецкие бронетранспортеры. По его словам, минобороны двух стран прорабатывают конкретные модальности такой сделки. Канцлер также добавил, что обсудил подобное соглашение и с Польшей.

Греческие политические партии потребовали объяснений, почему правительство скрывает отправку оружия на Украину и ведет поставки вразрез с законодательством. Они заявили, что Греция опасным образом втягивается в конфликт на Украине.

Страны Запада начали еще активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В РФ многократно отмечали, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению. Кроме того, 19 мая член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что поставки вооружения не принесут мира на Украине, а санкции и давление не решат дилемму безопасности в Европе.

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