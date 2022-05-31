Коммунистическая партия Греции (КПГ) выразила недовольство по поводу «безудержного вовлечения страны» в помощь Украине. Об этом во вторник, 31 мая, заявила пресс-служба организации.

«Правительство «Новой демократии» продолжает безудержное и опасное участие нашей страны в войне на Украине, на этот раз отправляя бронетехнику. Об этом стало известно от канцлера Германии (Олафа) Шольца, объявившего о греко-германском соглашении о замене [бронетехники], тогда как господин [премьер-министр Кириакос] Мицотакис скрыл это на своей пресс-конференции», — говорится в сообщении.

В партии опасаются за дальнейшую обороноспособность Греции и требуют от правительства и компетентного министерства обороны немедленного разъяснения ситуации.

Ранее в этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах Греции поставить Украине танки советского образца, а взамен получить от Германии современные боевые машины. По его словам, ЕС намерен продолжать поддерживать Украину.

Шольц отметил, что за это Германия предоставит Греции немецкие бронетранспортеры. По его словам, минобороны двух стран прорабатывают конкретные модальности такой сделки.

Тогда же канцлер выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии в связи с якобы отсутствием военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что ФРГ передала этой стране оружие и будет поставлять больше.

Страны Запада начали еще активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

В РФ многократно отмечали, что поставки оружия на Украину только затяшивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению. Кроме того, 19 мая член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что поставки вооружения не принесут мира на Украине, а санкции и давление не решат дилемму безопасности в Европе.

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