В Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО. Об этом 30 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — сказал он в интервью газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

По словам канцлера, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

При этом Шольц выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии в связи с якобы отсутствием военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что Германия передала этой стране оружие и будет поставлять больше.

«Эти заказы выполняются», — отметил канцлер, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы с промышленностью.

В этом контексте Шольц напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard должны быть переданы Киеву в конце июля. Кроме того, по его словам, уже идет обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000.

Канцлер также сказал, что всем союзникам Германии известно, что «в бундесвере не осталось больших запасов готовых к использованию машин, которые можно просто отправить». По его словам, главной проблемой является структурное недофинансирование бундесфера с 2010 года, что в целом ограничило обороноспособность ФРГ.

Теперь же благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере €100 млрд все должно измениться, заключил Шольц.

О том, что правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации Вооруженных сил страны, стало известно накануне. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Ранее Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала российской спецоперации по защите Донбасса Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1 до 1,5% ВВП.