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Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил

AFP: Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Правительство и консервативная партия Германии договорились выделить $107 млрд для модернизации вооруженных сил страны. Об этом сообщило агентство AFP.

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Отмечается, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

По данным агентства, решение было принято через несколько недель переговоров. Планируется, что для военных закупок будет создан фонд в Бундесвере.

Ранее, 2 апреля, министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

До этого, 18 марта, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что национальная стратегия безопасности включает в себя три основных пункта: безопасность, свободная жизнь и защита основ жизни.

Ранее Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала конфликта на Украине Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1% до 1,5% ВВП.

В середине марта издание Der Spiegel сообщило, что кабинет министров Германии принял решение закупить порядка 35 истребителей F-35 производства США для переоснащения своих ВВС. Они придут на смену находящимся на вооружении устаревшим европейским самолетам Tornado совместного производства ФРГ, Италии и Великобритании. Фактически эта сделка позволит Германии вывести свои военные расходы в этом году за пределы 2% ВВП.

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