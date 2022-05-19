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В КНР указали на невозможность добиться мира на Украине путем поставок оружия

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Поставки вооружения не принесут мира на Украину. Такое заявление в четверг, 19 мая, сделал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Переговоры проходили в формате видеоконференции.

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«Поставки оружия не могут быть обменяны на мир на Украине, а санкции и давление не могут решить дилемму безопасности в Европе», — сказал дипломат. Его слова привели на сайте ведомства.

По словам Ван И, менталитет холодной войны и блоковое противостояние представляют собой серьезную угрозу глобальной безопасности. Китай выступает против принуждения стран к выбору приверженности одной из сторон конфликта. При этом КНР ожидает возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Международное сообщество должно объединить свои силы для достижения мира, и все стороны должны предпринять конкретные действия для охлаждения конфликта, а не подливать масла в огонь. Китай поддерживает и ожидает, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры, и призывает НАТО и ЕС вести всесторонний диалог с Россией», — добавил Ван И.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС указал на то, что принесение в жертву безопасности одной страны для достижения безопасности другой лишь создает новые противоречия и риски. Он напомнил о важности выступления против гегемонизма и политики силы.

16 мая Пекин призвал страны G7 сосредоточиться на мире вместо ввода незаконных санкций. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что G7 должна прекратить при всяком удобном случае «направляться в другие страны для организации «цветных революций», прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию».

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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