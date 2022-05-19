Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять политике силы

Принесение в жертву безопасности одной страны для достижения безопасности другой лишь создает новые противоречия и риски. Об этом в четверг, 19 мая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая проходит в формате видеоконференции.

«Важно выступать против гегемонизма и политики силы, противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации в интересах создания сообщества единой судьбы человечества», — приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

Кроме того, Цзиньпин отметил, что мир переживает век изменений, в котором усиливаются факторы нестабильности.

«В условиях грандиозных перемен в мире и небывалой за столетие пандемии COVID-19 множатся факторы нестабильности, неопределенности и небезопасности в глобальном масштабе. Тем не менее, мир и развитие остаются лейтмотивом времени, не слабнут чаяния человечества к прекрасной жизни», — подчеркнул он.

Председатель КНР призвал БРИКС содействовать стабильности и ввести позитивную энергию в переживающие эпоху перемен международные отношения.

16 мая Пекин призвал страны G7 сосредоточиться на мире вместо ввода незаконных санкций. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что G7 должна прекратить при всяком удобном случае «направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию».

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

26 апреля депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в условиях существования новых антироссийских санкций. Он пояснил, что сотрудничество с КНР затрагивает торговлю, финансы, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также инвестиционные вопросы.

21 апреля Си Цзиньпин на заседании Азиатского экономического форума раскритиковал антироссийские санкции, заявив о том, что политика «выбрасывания за борт» одной страны недопустима. Для преодоления надвигающихся кризисов мировому сообществу наоборот следует действовать сообща, утверждает китайский лидер.