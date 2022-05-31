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Греция поставит Украине танки советского образца
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Греция поставит Украине танки советского образца

Канцлер ФРГ Шольц заявил о передаче Украине танков советского образца из Греции
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Giorgos Zachos
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Греция поставит Украине танки советского образца, а взамен получит от Германии современные боевые машины. Об этом 31 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По его словам, ЕС намерен продолжать поддерживать Украину.

«Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договоренности с греческим премьером [Кириакосом Мицотакисом] о намерении сделать то же самое», — сообщил он на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита Евросоюза.

Шольц отметил, что за это Германия предоставит Греции немецкие бронетранспортеры. По его словам, минобороны двух стран прорабатывают конкретные модальности такой сделки.

Канцлер также добавил, что обсудил подобное соглашение и с Польшей.

Ранее в этот день Шольц выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии в связи с якобы отсутствием военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что ФРГ передала этой стране оружие и будет поставлять больше.

В этом контексте Шольц напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard должны быть переданы Киеву в конце июля. Кроме того, по его словам, уже идет обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000.

Канцлер также сказал, что всем союзникам Германии известно, что «в бундесвере не осталось больших запасов готовых к использованию машин, которые можно просто отправить».

Страны Запада начали еще активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

В РФ многократно отмечали, что поставки оружия на Украину только затяшивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению. Кроме того, 19 мая член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что поставки вооружения не принесут мира на Украине, а санкции и давление не решат дилемму безопасности в Европе.

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