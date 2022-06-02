Небензя назвал военным преступлением накачивание Украины западным оружием

Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием, заявил 2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ по защите Донбасса.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также 1 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако позднее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

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