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Полянский заявил о появлении в Сирии поставляемого западного оружия Киеву

Полянский заявил, что поставляемое Западом на Украину вооружение появляется в Сирии
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Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov/File Photo
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Коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву вооружение, западное оружие все чаще появляется в сирийском Идлибе. Такое заявление в понедельник, 20 июня, сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«В Идлибе все чаще стало всплывать западное вооружение, продаваемое коррумпированными украинскими чиновниками. Разогретый в Европе черный рынок вооружений стал настоящей сокровищницей не только для них, но и для радикальных исламистов на всем Ближнем Востоке», — сказал он.

Ранее в этот день военный эксперт и бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер заявил, что оружие и боеприпасы, которые поставляются на Украину из США, Евросоюза и других стран, будут уничтожены Россией.

До этого, 15 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2022 заявила, что решение поставлять вооружение Украине является суицидальным для Европы. Она подчеркнула, что основной проблемой сегодняшнего дня стал вопрос самостоятельности Европейского союза как объединения, а также его стран-участников в их национальном качестве.

По ее словам, поставляемое вооружение является самым «манким и притягательным» для террористов, экстремистов и бандитов. По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский стремится «создавать шумовую завесу, превращая всё в балаган».

Ранее, 9 июня, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что поставленное Украине оружие Запада уже появилось на черном рынке и может попасть к террористам.

По его словам, существует опасность распространения по всему миру из зоны конфликта легкого стрелкового и противотанкового оружия, особенно Javelin и ПЗРК.

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, снабжая Украину оружием.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы американская сторона их ни аргументировала, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. В России неоднократно призывали страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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