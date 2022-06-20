Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине

Оружие и боеприпасы, которые поставляются на Украину из США, Евросоюза и других стран, будут уничтожены Россией. Такое заявление сделал военный эксперт и бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, все поставляемое вооружение из западных стран будет уничтожено или захвачено, а стоимость этого вооружения, как отметил бывший сотрудник разведки США, составляет миллиарды долларов.

«Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей, почему вы не тратите деньги на мои проблемы», — отметил он.

Риттер подчеркнул, что средства, которые США тратит на помощь Киеву, могли бы решить проблемы американских налогоплательщиков. Вместо этого, по его словам, они затеряются на Украине.

15 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» на ПМФЭ-2022 заявила, что решение поставлять вооружение Украине является суицидальным для Европы. По ее словам, основной проблемой сегодняшнего дня стал вопрос самостоятельности Европейского союза как объединения, а также его стран-участников в их национальном качестве.

Как отметила дипломат, поставляемое вооружение является самым «манким и притягательным» для террористов, экстремистов и бандитов. По ее словам, украинский лидер стремится «создавать шумовую завесу, превращая всё в балаган».

1 июня стало известно, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы американская сторона их ни аргументировала, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. В России неоднократно призывали страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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