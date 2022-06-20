Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Мир
Зеленский попросил $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики
Мир
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
Экономика
Минфин отказался поддержать идею о магазинах duty free на внутренних рейсах
Мир
В Белоруссии произошел сбой в работе банковских карт
Мир
В Киеве предложили отказаться от «тяжелых для украинцев» произведений русской литературы
Мир
Россия сохранила ограничения на перемещение через границу с Финляндией
Спорт
Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за «русской музыки»
Мир
Вена подтвердила присутствие австрийских наемников на Украине
Общество
Путин поручил учредить стипендию имени Елены Гнесиной
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском
Сюжет:

Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине

Офицер США Риттер заявил, что поставляемое на Украину оружие будет уничтожено
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оружие и боеприпасы, которые поставляются на Украину из США, Евросоюза и других стран, будут уничтожены Россией. Такое заявление сделал военный эксперт и бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Уйти и остаться: США вновь заинтересовались афганским урегулированием
Вашингтон хочет посадить талибов и их противников за стол переговоров

По мнению Риттера, все поставляемое вооружение из западных стран будет уничтожено или захвачено, а стоимость этого вооружения, как отметил бывший сотрудник разведки США, составляет миллиарды долларов.

«Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей, почему вы не тратите деньги на мои проблемы», — отметил он.

Риттер подчеркнул, что средства, которые США тратит на помощь Киеву, могли бы решить проблемы американских налогоплательщиков. Вместо этого, по его словам, они затеряются на Украине.

15 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» на ПМФЭ-2022 заявила, что решение поставлять вооружение Украине является суицидальным для Европы. По ее словам, основной проблемой сегодняшнего дня стал вопрос самостоятельности Европейского союза как объединения, а также его стран-участников в их национальном качестве.

Как отметила дипломат, поставляемое вооружение является самым «манким и притягательным» для террористов, экстремистов и бандитов. По ее словам, украинский лидер стремится «создавать шумовую завесу, превращая всё в балаган».

1 июня стало известно, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы американская сторона их ни аргументировала, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. В России неоднократно призывали страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022