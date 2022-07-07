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Экс-аналитик Пентагона назвала предсказуемой продажу Киевом западного оружия

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, заявила 7 июля экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.

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По ее словам, это обусловлено тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом не подготовлены должным образом к его использованию.

«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью военнослужащих, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — рассказала она «РИА Новости».

По мнению Квятковски, Западом было отправлено столько вооружений и военной техники, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в короткие сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий ВСУ. А сейчас, как результат, заинтересованные в его продаже лица или даже преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя из этого прибыль, подчеркнула экс-аналитик.

«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов и оправдание роста финансирования и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину», — отметила Квятковски.

Она также добавила, что накачивание Киева вооружением со стороны Запада хоть и может продлить конфликт, но ни одно из поставленных вооружений не поможет занять ВСУ те территории, которые сейчас находятся под контролем РФ. Также Квятковски выразила уверенность в том, что Киев не сможет себе вернуть в состав страны Луганскую и Донецкую народные республики.

5 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие «расползается» и по Ближневосточному региону.

20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно все чаще появляется в сирийском Идлибе.

10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан отметил, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию. Он также указал, что весьма высокая скорость передачи оружия Киеву увеличивает риск потери контроля за поставками из-за «царящего хаоса».

2 июня генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток также заявил, что поставки большого количества вооружений на Украину чреваты тем, что после завершения ситуации вокруг страны оно может попасть в руки криминальных элементов в Европе.

Между тем страны Запада продолжают накачивать Украину различным вооружением, в том числе тяжелым. Это началось после того, как Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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