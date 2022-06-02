Поставки большого количества вооружений на Украину чреваты тем, что после завершения ситуации вокруг страны оно может попасть в руки криминальных элементов в Европе. Такое заявление 2 июня сделал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

«Широкая доступность оружия во время текущего конфликта приведет к распространению незаконного оружия на постконфликтной фазе», — приводит слова Штока агентство Anadolu.

В качестве примера похожей ситуации Шток привел распространение оружия на Балканах после серии конфликтов на территории бывшей Югославии, а также в Африке.

«Мы видели это в регионе Балкан. Мы видели, что на театрах военных действий в Африке, конечно, организованные преступные группировки пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными», — цитирует Штока Associated Press.

Он предупреждает, что это оружие получит распространение на черном рынке Евросоюза, так как там на него выше цены. Единственной эффективной мерой в противодействии этой угрозе генсек Интерпола видит усиление взаимодействия стран — членов организации, так как преступники действуют на трансграничной основе.

«Ни одна страна в нашем регионе не может справиться с этим в одиночку, потому что преступники, о которых я говорю, действуют по всему миру», — заключает Шток.

Обеспокоенность дальнейшей судьбой распространяемого США оружия выразила в том числе директор Европола Катрин де Болле в беседе с немецкой газетой Welt 28 мая. Она спрогнозировала сценарий, при котором военная техника может оказаться под контролем преступных элементов, — подобная ситуация произошла в период Балканской войны.

1 июня китайские аналитики газеты Global Times заявили, что Америка должна понести ответственность за распространение терроризма в пределах страны и в мировых масштабах. Основной проблемой специалисты считают то, что деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности Вашингтон прикрывает понятием «свободы».

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

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