Служащие ВС РФ обнаружили в Херсонской области перевалочный пункт бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также схрон с оружием и боеприпасами. Об этом в четверг, 7 июля, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам», — объяснил информатор.

Среди находок российских силовиков: гранатометы различных калибров, снаряды для них, автоматы, патроны, а также комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было вычислено местоположение перевалочного пункта членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы). Отмечается, что в этом же здании в поселке Куйбышево ранее хранили часть вооружения из вышеупомянутого схрона.

5 июля сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). В гараже украинского офицера были найдены гранаты, огнестрельное оружие, боеприпасы и ящик с бутылками с горючей жидкостью.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие распространяется по Ближневосточному региону.

1 июля сотрудники российских спецслужб предотвратили крупный теракт в городе Херсон. Силовиками были обнаружены схрон и конденсаторная подрывная машинка, с помощью которой члены украинской диверсионно-разведывательной группы вместе с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком планировали устроить серию взрывов.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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