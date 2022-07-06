Российские хакеры раскрыли данные тысячи сотрудников украинской разведки. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция

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Только Украина решила отказаться от признания российских документов об образовании. От других стран подобных заявлений не поступало, сообщили в Минобрнауки.



Глава МИД Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.



Белорусский националист Иван Марчук (позывной «Брест»), воевавший на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском в Луганской народной республике, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.



Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. По его словам, такой коридор позволит доставлять товары и пассажиров в регион без заезда в Литву.



Минобороны России показало в действии расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Центрального военного округа в ходе спецоперации по защите Донбасса.



«Только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так», — прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов ситуацию с ограничением транзита в регион через Литву.



Во время спецоперации впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор» — «ружья» для борьбы с беспилотниками. По словам источника ТАСС в силовых структурах, система глушит управляющий сигнал между оператором и дроном, после чего летательный аппарат нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.



Российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки, а также информацию об их разведывательной деятельности за рубежом, передает РИА Новости. Они заявили, что опубликованная информация принадлежит резиденциям посольств Украины в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, Южной Африке, Италии, Турции и Иране.



Нефть торгуется выше $100 за баррель. Рост котировок является следствием западных санкций, ограничений на поставки российского сырья и дефицита на мировом энергетическом рынке. На Западе ломают голову — готовят механизм снижения цены на российскую нефть вдвое. Однако Москве есть что ответить — в материале



Зависимость России от западных технологий в шесть раз больше, чем от китайских, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Кто-то может спросить, действительно ли эти санкции влияют на российскую экономику. Простой ответ — да», — отметил он.