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Российские хакеры раскрыли данные тысячи сотрудников украинской разведки. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Около 20% Харьковской области, освобожденной российскими военными, продолжает подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Сохраняется и опасность диверсий на этих территориях. ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным ракетным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских боевиков. Нефть торгуется выше 100 долларов за баррель, а Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО. Что происходит на Украине, в России и в мире 6 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:20
Только Украина решила отказаться от признания российских документов об образовании. От других стран подобных заявлений не поступало, сообщили в Минобрнауки.
Сегодня, 10:04
Глава МИД Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.
Сегодня, 09:44
Белорусский националист Иван Марчук (позывной «Брест»), воевавший на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском в Луганской народной республике, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Сегодня, 09:25
Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. По его словам, такой коридор позволит доставлять товары и пассажиров в регион без заезда в Литву.
Сегодня, 09:19
Минобороны России показало в действии расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Центрального военного округа в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Сегодня, 09:01
«Только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так», — прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов ситуацию с ограничением транзита в регион через Литву.
Сегодня, 08:53
Во время спецоперации впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор» — «ружья» для борьбы с беспилотниками. По словам источника ТАСС в силовых структурах, система глушит управляющий сигнал между оператором и дроном, после чего летательный аппарат нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.
Сегодня, 08:34
Российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки, а также информацию об их разведывательной деятельности за рубежом, передает РИА Новости. Они заявили, что опубликованная информация принадлежит резиденциям посольств Украины в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, Южной Африке, Италии, Турции и Иране.
Сегодня, 08:32
Нефть торгуется выше $100 за баррель. Рост котировок является следствием западных санкций, ограничений на поставки российского сырья и дефицита на мировом энергетическом рынке. На Западе ломают голову — готовят механизм снижения цены на российскую нефть вдвое. Однако Москве есть что ответить — в материале.
Сегодня, 08:32
Зависимость России от западных технологий в шесть раз больше, чем от китайских, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Кто-то может спросить, действительно ли эти санкции влияют на российскую экономику. Простой ответ — да», — отметил он.
Сегодня, 08:31
Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО.
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