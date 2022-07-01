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Спецслужбы РФ предотвратили крупный теракт в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники российских спецслужб в пятницу, 1 июля, предотвратили крупный теракт в городе Херсон. Силовиками были обнаружены схрон и конденсаторная подрывная машинка, с помощью которой члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вместе с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком планировали устроить серию взрывов.

«Маруняк позвонил мне с предложением, договорился забрать картошку, муку. Спросил, сколько ты поднимешь. Я говорю — до 3 т. Говорит, заберешь, ребята тут строители остались, помогут загрузить. Я подъехал, те загрузились, большие сумки. Сели, наверное, человек шесть-семь. Приехали туда, заехал я во двор. Они вышли, спросили, где картошку забирать. Пришли ребята, человек пять. Тогда я уже увидел оружие, автоматы были», — рассказал один из местных жителей.

Освобождены населенные пункты Приволье и Шипиловка. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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Некоторые участники ДРГ имели позывные Ведьма и Вишня, кто-то просил привезти односельчанам еду и воду, вместо которых впоследствии планировалось положить оружие.

Сам Виктор Маруняк скрылся благодаря спецслужбам Украины.

30 июня в центре Херсона в непосредственной близости от телевышки и воинской части прогремел мощный взрыв. В ГУ МВД Херсонской области сообщили, что это могла быть попытка диверсии. Кадры продемонстрировали «Известия». На записи отчетливо видны поврежденный забор и разбросанные вокруг него кирпичи. Рядом лежит пакет с неизвестным содержимым.

Херсонские власти признали случившееся терактом со стороны Украины.

7 июня два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими боевиками села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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