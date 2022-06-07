Число пострадавших при взрыве в кафе Херсона увеличилось до четырех

Число пострадавших при взрыве в херсонском кафе «Ностальжи» увеличилось до четырех. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

«Итоговое количество у нас: пострадал официант, две девушки помоложе и одна женщина пожилого возраста. Степень тяжести выясняется, их забрали в больницу», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в ресторане. Тогда сообщалось, что результате взрыва один человек пострадал. При этом информация о том, что взрыв произошел напротив здания военно-гражданской администрации, не подтвердилась.

Власти Херсона в свою очередь сообщили, что повреждения после взрыва в кафе незначительные, соседние здания не пострадали.

В этот же день заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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