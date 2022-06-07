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Один человек ранен в результате взрыва в кафе Херсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Один человек пострадал в результате взрыва в херсонском кафе «Ностальжи» 7 июня. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области в своем Telegram-канале.

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«Во вторник, 7 июня, около 12:40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что информация о том, что взрыв произошел напротив здания военно-гражданской администрации, не соответствует действительности.

По предварительным данным, легкое ранение получил официант.

Как ранее, во вторник, сообщил корреспондент «Известий», хлопок произошел в кафе «Ностальжи».

В этот же день заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России.

Ранее, в конце мая, глава военно-гражданской администрации региона заявил, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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