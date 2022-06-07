Власти Херсона рассказали о последствиях взрыва в кафе

Повреждения после взрыва в херсонском кафе «Ностальжи» незначительные. Соседние здания не пострадали. Об этом 7 июня сообщили журналистам власти Херсона.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в ресторане. В результате взрыва один человек пострадал. По предварительным данным, легкое ранение получил официант. При этом информация о том, что взрыв произошел напротив здания военно-гражданской администрации, не подтвердилась.

7 июня Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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