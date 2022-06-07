В кафе «Ностальжи» в Херсоне прогремел взрыв

В Херсоне 7 июня напротив военно-гражданской администрации произошел взрыв в кафе «Ностальжи». Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Подробностей об инциденте в настоящий момент нет. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в этот же день заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России.

Он также рассказал о старте в Херсонской области полноценной работы первого российского банка.

Ранее, в конце мая, глава военно-гражданской администрации региона заявил, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, а также выразил уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, 80% из которых выразили желание стать гражданами РФ, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской, а также Запорожской областей. По данным на 4 июня, заявки на получение гражданства РФ подали уже 1,5 тыс. человек.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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