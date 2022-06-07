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Первый российский банк заработал в Херсонской области

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Фото: РИА Новости
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Первый российский банк начал полноценно работать в Херсонской области. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Он уточнил, что счета жители региона смогут открыть в ближайшие месяц-полтора. При этом украинские банки больше не будут работать на территории области.

В этот же день Стремоусов сообщил, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России. Он пояснил, что Херсон остался без законодательной власти, поэтому в регионе был создан общественный совет, в который входят представители народа. По его словам, именно они будут принимать промежуточные решения относительно самоопределения Херсонской области.

Ранее, в конце мая, глава военно-гражданской администрации региона заявил, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, а также выразил уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, 80% из которых выразили желание стать гражданами РФ, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской, а также Запорожской областей. По данным на 4 июня, заявки на получение гражданства РФ подали уже 1,5 тыс. человек.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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