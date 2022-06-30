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В Херсоне назвали возможной диверсией взрыв в центре города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Прогремевший в непосредственной близости от телевышки и воинской части взрыв в центре Херсона может быть попыткой диверсии. Об этом в четверг, 30 июня, говорится в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области.

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«В центре Херсона у территории воинской части рядом с телевышкой прогремел взрыв. Сработало взрывное устройство. О жертвах не сообщается. На месте говорят о попытке бандеровской диверсии», — указано в сообщении ведомства.

В ГУ МВД установили, что инцидент произошел возле СИЗО.

Кадры мощного взрыва в центре областной столицы продемонстрировали «Известия». На записи отчетливо видны поврежденный забор и разбросанные вокруг него кирпичи. Рядом лежит пакет с неизвестным содержимым.

Днем ранее ВСУ выпустили по Новой Каховке Херсонской области четыре ракеты. В результате погибло два человека, не менее 13 человек пострадало. Также из-за ракетного обстрела в городе полностью сгорели два жилых дома, оказались повреждены здание администрации и коммуникации.

7 июня два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими боевиками села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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