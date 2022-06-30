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Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Вооруженные силы России и Луганской Народной Республики установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом Лисичанска, последнего города в ЛНР, остающегося в руках ВС Украины. Все значимые пути в Лисичанск и из него контролируют военнослужащие ЛНР и России. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 23 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:21
Сотрудники Следственного комитета России документируют последствия варварских обстрелов мирных жилых районов Донецка со стороны украинских военных, в настоящее время работа ведется в Киевском районе столицы ДНР, передает РИА Новости.
Сегодня, 09:14
Украинским войскам в Лисичанске дан приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. "С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией", - написал Марочко в своём телеграм-канале.
Сегодня, 09:02
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько в своём телеграм-канале заявил, что несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, последние сутки стали самыми спокойными с 24 февраля.
Сегодня, 08:41
Евросоюз «сдрейфил» и оставил Литву и Эстонию один на один с Россией в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область. Об этом в статье для издания «Главред» заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Сегодня, 08:39
Выпускники школ в Мелитополе Запорожской области получили аттестаты российского образца. Кадры с торжественного вручения представила корреспондент «Известий» Мери Бадунц. Документ школьники получили именно сейчас, потому что предыдущая администрация уничтожила все электронные журналы и все данные учащихся и учителей.
Сегодня, 08:36
Сегодня, 08:36
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил пособника гитлеровцев Степана Бандеру с Робином Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По мнению украинского посла, Бандера не был связан с гитлеровской Германией, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что «немало убийств и зверств» было и с другой стороны.
Сегодня, 08:33
Вооруженные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом Лисичанска. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Он подчеркнул, что все значимые пути в Лисичанск и из него контролируют военнослужащие России и ЛНР. Перекрыта в том числе трасса трасса Лисичанск — Артемовск (Бахмут).
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

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