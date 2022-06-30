Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

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Сотрудники Следственного комитета России документируют последствия варварских обстрелов мирных жилых районов Донецка со стороны украинских военных, в настоящее время работа ведется в Киевском районе столицы ДНР, передает РИА Новости.



Украинским войскам в Лисичанске дан приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. "С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией", - написал Марочко в своём телеграм-канале.



Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько в своём телеграм-канале заявил, что несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, последние сутки стали самыми спокойными с 24 февраля.



Евросоюз «сдрейфил» и оставил Литву и Эстонию один на один с Россией в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область. Об этом в статье для издания «Главред» заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.



Выпускники школ в Мелитополе Запорожской области получили аттестаты российского образца. Кадры с торжественного вручения представила корреспондент «Известий» Мери Бадунц. Документ школьники получили именно сейчас, потому что предыдущая администрация уничтожила все электронные журналы и все данные учащихся и учителей.







Посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил пособника гитлеровцев Степана Бандеру с Робином Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По мнению украинского посла, Бандера не был связан с гитлеровской Германией, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что «немало убийств и зверств» было и с другой стороны.