Выпускники Мелитополя получили аттестаты российского образца

Выпускники школ в Мелитополе Запорожской области получили аттестаты российского образца. Кадры с торжественного вручения представила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Документ школьники получили именно сейчас, потому что предыдущая администрация уничтожила все электронные журналы, все данные учащихся и учителей. Пришлось экстренно проводить тестирование. В аттестате 18 предметов. В ближайшее время выпускников ждет поступление в вузы.

«Я рада, что получила аттестат именно российского образца, потому что открываются большие возможности. Я могу поступить университеты России. У меня больше выбор специальностей, у меня больше перспектив», — поделилась выпускница мелитопольской школы Александра Патлаха.

Около 400 мелитопольских выпускников получили аттестаты, из них почти 50 — с отличием. Медалист и круглый отличник Макарий Попов отправится учиться в МГУ имени М.В. Ломоносова без экзаменов, на бюджетное место, со стипендией и комнатой в общежитии — мечта любого абитуриента.

Российские вузы в этом году примут выпускников запорожских, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) на особых условиях. Выделена квота на их поступление.

«Ректоры российских университетов получили уведомления, мало того, им выделены дополнительные бюджетные места, то есть не те, которые были. Не будет конкурса, увеличения конкурса для всех жителей, выпускников Российской Федерации. Будут дополнительные места для вновь освобожденных территорий, для двух народных республик», — объяснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Для школьников с освобожденных территорий достаточно пройти собеседование и иметь при себе аттестат, украинский или российский паспорт. По такой программе их готовы принять 12 российских вузов. А вот абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить по результатам экзаменов. В городах уже три года практикуют российские стандарты единого государственного экзамена.

«Разработан особый механизм поступления для ребят из Луганской и Донецкой народных республик и из Украины. Те ребята, которые имеют гражданство Российской Федерации, имеют право поступать в российские университеты по вступительным испытаниям, проводимым университетами самостоятельно. Причем русский язык они будут сдавать в форме собеседования. Ребята, имеющие гражданство ЛНР, ДНР и Украины, могут поступать по квоте правительства Российской Федерации», — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Воронежского государственного университета инженерных технологий Наталья Матвиенко.

В этом году чаще всего выпускники выбирают точные науки. В приоритете специальности, связанные с IT-технологиями, пищевым производством, экономикой и микробиологией. Результаты о зачислении в вузы появятся через месяц. Приемная кампания продлится до 9 августа.

29 июня Министерство обороны РФ сообщило о том, что около 700 школьников приняли участие в тестировании для продолжения обучения с сентября. Тестирование состоялось на территории гимназии № 1 города Мелитополя. По словам заместитель директора, это делается для понимания, насколько дети усвоили программу за предыдущий класс, чтобы начать учебный год.

В тот же день глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о намерении выдать выпускникам школ аттестаты нового образца. По его словам, аттестаты будут приниматься как в России, так и в Донецкой и Луганской народных республиках.