Приемное разделение: сколько выпускников поступят на «бюджет» в вузы

На бюджетные места в российские вузы в этом году смогут поступить 588 тыс. человек — это порядка 64% выпускников школ, сообщили в Минобрнауки. По сравнению с прошлым годом квота на бесплатное обучение увеличилась на 11,5 тыс. Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Главное новшество этого года — в любой вуз документы можно подать онлайн — через портал «Госуслуги». Какие еще важные детали поступления необходимо знать абитуриентам и какие льготы предусмотрены для ребят из ДНР и ЛНР — в материале «Известий».

Право выбора и личные достижения

В понедельник, 20 июня, стартовала приемная кампания в российские вузы. В этом году для абитуриентов предусмотрено 588 тыс. бюджетных мест, что на 11,5 тыс. больше, чем в 2021-м, сообщила пресс-служба Минобрнауки. «Таким образом, более 64% выпускников российских школ могут претендовать на бюджетное отделение. В следующем учебном году будет выделено более 590 тыс. мест, следовательно, 67% выпускников российских школ смогут учиться бесплатно », — уточнили в ведомстве.

Это значительно больше, чем раньше, отметила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. В прошлые годы показатель обозначался как «не менее 50%».

— Кроме того, приоритет в плане бюджетных мест в этом году, как и в прошлом, отдан не столичным вузам, а региональным, — добавила она.

Приемное разделение Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бюджетные места распределены с учетом потребностей экономики конкретной территории, подтвердили в Минобрнауки. Приоритетными направлениями подготовки станут инженерно-техническое (на них выделено 251 тыс. бюджетных мест), педагогическое (75,8 тыс.), медицинское (53,5 тыс.) и сельскохозяйственное (41,1 тыс.).

«Все эти специальности нужны в регионах. Большинство бюджетных мест — в этом году 73% — получают региональные вузы и научные организации» , — уточнили в министерстве.

Приемная кампания 2022 года претерпела некоторые изменения, добавили в пресс-службе ведомства. Абитуриенты смогут выбрать несколько предметов по вступительному испытанию и использовать лучший результат.

«К примеру, при поступлении на направление подготовки или специальность в области информационных технологий абитуриент может предоставить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению. Он, еще не зная результата ЕГЭ, подает документы. Вуз, узнав позже результаты, выберет лучший» , — объяснили в Минобрнауки.

Выпускники колледжа в этом году получили возможность поступать на основании профильных вступительных испытаний или по результатам ЕГЭ.

При поступлении будут учитываться и другие заслуги, например золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТО. Кроме того, свой перечень достижений, который принесет дополнительные баллы, есть практически в каждом вузе — он должен прилагаться к правилам приема. Чаще всего это победы или призовые места на профильных олимпиадах и в других конкурсах.

Несмотря на предполагаемый выход России из Болонской системы, абитуриентов будут зачислять и в бакалавриат, и в магистратуру, и в специалитет , добавила Татьяна Клячко. Это связано с тем, что контрольные цифры на этот и следующий год уже приняты.

Приемное разделение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы, в РГГУ, уже получили первые заявления от абитуриентов, — рассказал ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов. — В этом году мы получили значительное количество контрольных цифр приема (бюджетных мест. — «Известия») на различные направления подготовки бакалавриата и магистратуры — их больше, чем в прошлом году.

По его словам, особенно актуально это для таких направлений, как востоковедение и африканистика.

— Думаю, что бакалавриат и магистратура будут готовить специалистов очень высокого уровня, для того чтобы взаимодействовать со странами африканского континента по линии высшего образования. Кроме того, важно выстроить политику оплаты студентами своего обучения с учетом экономической ситуации, — сказал он.

В этом году, подчеркнул ректор РГГУ, важно сохранять цены на контрактное обучение на доступном уровне.

Онлайн-прием и льготы

В этом году все российские вузы принимают документы от абитуриентов тремя способами: очно, по почте и в электронной форме — это делается через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

— Практика электронной подачи заявлений существовала и раньше, — рассказала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Такой сервис предоставляли в основном ведущие вузы, но он не был настолько всеобъемлющим, как в этом году. Это значительно упрощает подачу заявлений, минимизирует очереди.

Приемное разделение Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Одно из главных новшеств в работе онлайн-сервиса поступления — отслеживание конкурсной ситуации в режиме реального времени, сообщили в Минобрнауки.

К нынешней приемной кампании абитуриенты и их родители уже свыклись с мыслью зачисления в одну волну, добавила Ирина Абанкина.

— В прошлом году многие испытывали стресс по этому поводу. Им показалось, что не заполонены места даже в ведущих вузах страны, например в МГУ, — уточнила она. — Надеюсь, что с новыми правилами все успели разобраться и смогут поступить.

Важные изменения приемной кампании 2022 года связаны со льготами для детей военных и абитуриентов из ЛНР и ДНР, отметила профессор.

— У ребят из ЛНР и ДНР, конечно, нет опыта для поступления, нет полноценного ЕГЭ. Поэтому им необходимо дополнительное сопровождение и особый порядок поступления , — объяснила Ирина Абалкина.

В Минобрнауки уточнили, что они будут поступать по квотам для обучения иностранцев, которые в этом году увеличены на 5 тыс. мест — до 23 тыс.

«Их прием никак не повлияет на конкурсную ситуацию российских выпускников школ», — подчеркнули в ведомстве.

В вуз поступающих из ДНР и ЛНР принимают по результатам собеседования. Они могут подать документы в любой российский университет.