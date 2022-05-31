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Цифровая вера: нужны ли творческим вузам высокие технологии

Министр культуры пригласила ректоров в Консерваторию и узнала, почему Цискаридзе против «суперсервиса»
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
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В Московской консерватории имени П.И. Чайковского 30 мая на заседании Совета при Минкультуры России по вопросам развития художественного образования 49 ректоров собрались российских творческих вузов. Обсуждали, как соблюсти баланс между цифровизацией и традициями, зачем подстраиваться под Запад и кто привык по-старинке, и ему не нужны ноу-хау. «Известия» побывали в Консерватории и узнали планы ректоров.

Руки Ростроповича

До начала мероприятия министр культуры Ольга Любимова в сопровождении ректора консерватории Александра Соколова осмотрела помещения вуза, в которых недавно закончился ремонт. Глава ведомства прошла с пятого по первый этаж и оценила обновленные классы для индивидуальных и групповых занятий, медкабинет, пространство внутреннего дворика, который оформлен фреской в высоту зданий. На ней изображены руки великих музыкантов Геннадия Рождественского, Мстислава Ростроповича, Сергея Рахманинова, Давида Ойстраха. Побывала министр и в Малом и Рахманиновском зале, даже заглянула в студенческий буфет, где на тот момент было многолюдно.

Говоря об итогах работы творческих вузов в 2021-2022 учебном году, Ольга Любимова подчеркнула, что этот год стал новой вехой в развитии творческого образования. В частности, у граждан появилась возможность получения бесплатного второго высшего образования, а детские школы искусств получили особый статус. Пять вузов, подведомственных Минкультуры России, стали победителями программы «Приоритет 2030», — это ГИТИС, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Театральный институт им. Б. Щукина, ВГИК и РАМ имени Гнесиных.

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Выступление в консерватория
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

— Мы эти деньги выиграли в конкурентной борьбе, — поделился с «Известиями» ректор Щукинского театрального училища Евгений Князев. — С программой, которую мы предложили, выходим чуть ли не на государственный уровень. Хотим, чтобы в каждой школе создавался театр, и хотим быть методологами, которые разработают систему для всех. Хотим иметь отношение к воспитанию гармоничного поколения. Если дети будут вовлечены в театр, они с интересом будут изучать и литературу, заниматься танцами, интересоваться изобразительным искусством. Это очень важно.

Аналогичная возможность — получить 100 млн рублей на развитие — есть и у федеральных вузов культуры и искусства в Дальневосточном Федеральном округе. Ольга Любимова сообщила о предстоящем включении их заявок в программу «Приоритет 2030. Дальний Восток».

«Еще США не было, а русский балет уже был»

Но что больше остального волновало ректоров, так это активное внедрение цифровизациии в жизнь творческих вузов. Взять хотя бы одно из последних нововведений. Теперь у абитуриентов появилась возможность подавать заявление на поступление через портал Госуслуги. «Суперсервис» обещает упростить жизнь абитуриентам, но усложнить вузам. Это новая система, по которой вуз проводит приемную кампанию по заложенному шаблону.

Суперсервис для ведущих вузов искусства совершенно не годится, — уверен ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — В институт, куда приходит 9 тыс. абитуриентов, прослушивание за два дня провести просто невозможно. Куда нам с ними обращаться, когда они не будут прослушаны? Что с ними делать?

Во ВГИК на актерский факультет в этом году поступает 4,5 тыс. человек. И с начала апреля идет работа приемной комиссии. Ведь творческие конкурсы начинаются задолго до того, как школьники получат свои аттестаты. Актерские факультеты — не мехмат и не физтех. Там своя система, отлаженная десятилетиями.

— Мне нравится, как говорит Николай Цискаридзе, — продолжил ректор ГИТИСа. — Он напоминает, что еще Соединенных Штатов Америки не было, а наше Императорское балетное училища уже существовало. И этим можно только гордиться.

Можно гордиться и тем, что в наши вузы в этом году иностранных абитуриентов больше, чем в прошлом году. Среди поступающих не только ребята из стран СНГ, но и, например, из Финляндии, Японии. А иностранцы с российскими дипломами — это престиж и поднятие нашего уровня образования за рубежом. Но есть нюанс. Западные студенты привыкли учиться по Болонской системе (магистратура и бакалавриат), по которой сейчас работают и наши вузы. И отмена ее приведет к проблемам иного свойства. Но и противников западничества среди педсостава хватает Все помнят советскую высшую школу и ратуют за ее возвращение.

Как сказал «Известиям» ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, в обучении артистов важна тактильность, контактность, мастерство передается из рук в руки.

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Николай Цискаридзе в зале консерватории
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

— Нельзя научить всех одному и тому же. Мы набираем человек 30, чтобы выпустить пять талантливых, которые составят славу нашему искусству. Все никогда не будут великими. Они будут рядом в профессии, — считает Евгений Князев.

С ним солидарен и ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе. В беседе с «Известиями» он сказал, что ни музыке, ни балету, ни театральному искусству нельзя научить высокими технологиями.

Эти профессии никаким изменениям, новшествам никогда не будут подвластны. Главное в профессии — выйти на сцену и своим творчеством, мастерством доказать свою состоятельность, — объясняет Николай Цискаридзе. — А всё остальное — мука для профессорско-преподавательского состава, бумажная волокита, которую никто не отменял, да еще она перешла в цифровой формат. Приходится заниматься и тем, и другим. И не дай бог хоть один крючок неправильный!

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев пояснил ректорам творческих вузов, что отказ от Болонской системы образования не означает возврата к советскому подходу.

Речь идет не о возвращении к системе, которая была до 1991 года, а о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, — сказал Дмитрий Афанасьев.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев заметил, что у всех ректоров разное отношение к Болонской системе, а он сам лет восемь боролся против нее.

Говорил, а как бакалавр и магистр актеры должны играть в театре? Бакалавры — зайчики, а магистры — Отелло? Как можно разъединить то, что мы десятилетиями создавали замечательную систему творческого образования. Только специалитет.

А цифровизация и «Суперсервис», против которых многие настроены категорично, не будут сейчас обязательно-принудительными. Но ведомству все же необходима статистика о количестве поступающих, которую можно собрать путем ноу-хау.

Высокие отношения

Цифровая зрелость вузов будет складываться из большого количества показателей. Педагоги должны владеть компьютером. Будут трансформироваться формы обучения — дистанционные, смешанные. Они уже существуют, теперь их надо легализовать.

Все, что касается цифровизации, нас изначально страшно беспокоило, но она нас спасла во время пандемии, — говорит Ольга Любимова. — Но и нас услышали, чтобы никаких дирижеров онлайн в консерваторию не принимали. Сегодня ректор консерватории Александр Соколов первое что мне сказал, — им нужен Цифровой центр. В Центральной музыкальной школе для работы онлайн с филиалами нужно невероятно дорогое оборудование.

То же самое в Московской государственной академии хореографии, когда требуется помочь ребенку, который находится за тысячи километров от Москвы. В Гнесинке просят изыскать возможность для занятий современной музыкой.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов призвал не демонизировать цифровизацию, и попытался развеять опасения ректоров.

— Культура — сфера сложная, — сказал Качанов. — До ее цифровизации мы еще не доросли. Но де-факто, новые цифровые профессии в искусстве есть. Возьмем кинематограф, 3D-графику, то же NFT. Они не отменяют существующие формы — театр, музыку и балет.

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Заседание Совета при Минкультуры России
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Нельзя дистанционно учить актерскому мастерству или балету. Но при этом граждане давно пользуются цифровыми сервисами, начиная от банковских услуг, завершая покупкой билетов в театр. Это удобно. По мнению Олега Качанова, когда высшее образование дает возможность пользоваться удобными сервисами — «это счастье». Пока это будет выражаться в элементарных вещах: доступ к расписанию, проход в учебное заведение, цифровые студенческий и зачётка.

Обеими руками «за» новые технологии голосует ВГИК. Цифровизация в образовательном процессе там достигла 70%. За последние годы в кино появилось 120 новых профессий, связанных техникой.

— Вся аппаратура съемочная, осветительная, звуковая — цифровая. А уж в анимации, мультимедиа — самое нужное сейчас. Новые технологии должны нам помогать, расширять творческие возможности, — поделился с «Известиями» ректор ВГИКа Владимир Малышев. — Мы уже дошли до того, что у нас в кино играют умершие актеры. Как на съемках продолжения «Диверсанта», где главную роль когда-то сыграл Влад Галкин. Да ведь и музыканты не отрицают новшества. Композиторы давно сочиняют на цифровом оборудовании,

По общему мнению ректоров, во внедрении новых технологий в культуру надо сохранить баланс традиций и новаций.

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