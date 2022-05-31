Цифровая вера: нужны ли творческим вузам высокие технологии

В Московской консерватории имени П.И. Чайковского 30 мая на заседании Совета при Минкультуры России по вопросам развития художественного образования 49 ректоров собрались российских творческих вузов. Обсуждали, как соблюсти баланс между цифровизацией и традициями, зачем подстраиваться под Запад и кто привык по-старинке, и ему не нужны ноу-хау. «Известия» побывали в Консерватории и узнали планы ректоров.

Руки Ростроповича

До начала мероприятия министр культуры Ольга Любимова в сопровождении ректора консерватории Александра Соколова осмотрела помещения вуза, в которых недавно закончился ремонт. Глава ведомства прошла с пятого по первый этаж и оценила обновленные классы для индивидуальных и групповых занятий, медкабинет, пространство внутреннего дворика, который оформлен фреской в высоту зданий. На ней изображены руки великих музыкантов Геннадия Рождественского, Мстислава Ростроповича, Сергея Рахманинова, Давида Ойстраха. Побывала министр и в Малом и Рахманиновском зале, даже заглянула в студенческий буфет, где на тот момент было многолюдно.

Говоря об итогах работы творческих вузов в 2021-2022 учебном году, Ольга Любимова подчеркнула, что этот год стал новой вехой в развитии творческого образования. В частности, у граждан появилась возможность получения бесплатного второго высшего образования, а детские школы искусств получили особый статус. Пять вузов, подведомственных Минкультуры России, стали победителями программы «Приоритет 2030», — это ГИТИС, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Театральный институт им. Б. Щукина, ВГИК и РАМ имени Гнесиных.

Цифровая вера 1 Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

— Мы эти деньги выиграли в конкурентной борьбе, — поделился с «Известиями» ректор Щукинского театрального училища Евгений Князев. — С программой, которую мы предложили, выходим чуть ли не на государственный уровень. Хотим, чтобы в каждой школе создавался театр, и хотим быть методологами, которые разработают систему для всех. Хотим иметь отношение к воспитанию гармоничного поколения. Если дети будут вовлечены в театр, они с интересом будут изучать и литературу, заниматься танцами, интересоваться изобразительным искусством. Это очень важно.

Аналогичная возможность — получить 100 млн рублей на развитие — есть и у федеральных вузов культуры и искусства в Дальневосточном Федеральном округе. Ольга Любимова сообщила о предстоящем включении их заявок в программу «Приоритет 2030. Дальний Восток».

«Еще США не было, а русский балет уже был»

Но что больше остального волновало ректоров, так это активное внедрение цифровизациии в жизнь творческих вузов. Взять хотя бы одно из последних нововведений. Т еперь у абитуриентов появилась возможность подавать заявление на поступление через портал Госуслуги. «Суперсервис» обещает упростить жизнь абитуриентам, но усложнить вузам. Это новая система, по которой вуз проводит приемную кампанию по заложенному шаблону.

— Суперсервис для ведущих вузов искусства совершенно не годится, — уверен ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — В институт, куда приходит 9 тыс. абитуриентов, прослушивание за два дня провести просто невозможно. Куда нам с ними обращаться, когда они не будут прослушаны? Что с ними делать?

Во ВГИК на актерский факультет в этом году поступает 4,5 тыс. человек. И с начала апреля идет работа приемной комиссии. Ведь творческие конкурсы начинаются задолго до того, как школьники получат свои аттестаты. Актерские факультеты — не мехмат и не физтех. Там своя система, отлаженная десятилетиями.

— Мне нравится, как говорит Николай Цискаридзе, — продолжил ректор ГИТИСа. — Он напоминает, что еще Соединенных Штатов Америки не было, а наше Императорское балетное училища уже существовало. И этим можно только гордиться.

Можно гордиться и тем, что в наши вузы в этом году иностранных абитуриентов больше, чем в прошлом году. Среди поступающих не только ребята из стран СНГ, но и, например, из Финляндии, Японии . А иностранцы с российскими дипломами — это престиж и поднятие нашего уровня образования за рубежом. Но есть нюанс. Западные студенты привыкли учиться по Болонской системе (магистратура и бакалавриат), по которой сейчас работают и наши вузы. И отмена ее приведет к проблемам иного свойства. Но и противников западничества среди педсостава хватает Все помнят советскую высшую школу и ратуют за ее возвращение.

Как сказал «Известиям» ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, в обучении артистов важна тактильность, контактность, мастерство передается из рук в руки.

Цифровая вера 2 Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

— Нельзя научить всех одному и тому же. Мы набираем человек 30, чтобы выпустить пять талантливых, которые составят славу нашему искусству. Все никогда не будут великими. Они будут рядом в профессии, — считает Евгений Князев.

С ним солидарен и ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе. В беседе с «Известиями» он сказал, что ни музыке, ни балету, ни театральному искусству нельзя научить высокими технологиями.

— Эти профессии никаким изменениям, новшествам никогда не будут подвластны. Главное в профессии — выйти на сцену и своим творчеством, мастерством доказать свою состоятельность, — объясняет Николай Цискаридзе . — А всё остальное — мука для профессорско-преподавательского состава, бумажная волокита, которую никто не отменял, да еще она перешла в цифровой формат. Приходится заниматься и тем, и другим. И не дай бог хоть один крючок неправильный!

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев пояснил ректорам творческих вузов, что отказ от Болонской системы образования не означает возврата к советскому подходу.

— Речь идет не о возвращении к системе, которая была до 1991 года, а о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа , — сказал Дмитрий Афанасьев.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев заметил, что у всех ректоров разное отношение к Болонской системе, а он сам лет восемь боролся против нее.

— Говорил, а как бакалавр и магистр актеры должны играть в театре? Бакалавры — зайчики, а магистры — Отелло? Как можно разъединить то, что мы десятилетиями создавали замечательную систему творческого образования. Только специалитет.

А цифровизация и «Суперсервис», против которых многие настроены категорично, не будут сейчас обязательно-принудительными. Но ведомству все же необходима статистика о количестве поступающих, которую можно собрать путем ноу-хау.

Высокие отношения

Цифровая зрелость вузов будет складываться из большого количества показателей. Педагоги должны владеть компьютером. Будут трансформироваться формы обучения — дистанционные, смешанные. Они уже существуют, теперь их надо легализовать.

— Все, что касается цифровизации, нас изначально страшно беспокоило, но она нас спасла во время пандемии, — говорит Ольга Любимова. — Но и нас услышали, чтобы никаких дирижеров онлайн в консерваторию не принимали. Сегодня ректор консерватории Александр Соколов первое что мне сказал, — им нужен Цифровой центр . В Центральной музыкальной школе для работы онлайн с филиалами нужно невероятно дорогое оборудование.

То же самое в Московской государственной академии хореографии, когда требуется помочь ребенку, который находится за тысячи километров от Москвы. В Гнесинке просят изыскать возможность для занятий современной музыкой.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов призвал не демонизировать цифровизацию, и попытался развеять опасения ректоров.

— Культура — сфера сложная, — сказал Качанов. — До ее цифровизации мы еще не доросли. Но де-факто, новые цифровые профессии в искусстве есть. Возьмем кинематограф, 3D-графику, то же NFT. Они не отменяют существующие формы — театр, музыку и балет.

Цифровая вера 3 Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Нельзя дистанционно учить актерскому мастерству или балету. Но при этом граждане давно пользуются цифровыми сервисами, начиная от банковских услуг, завершая покупкой билетов в театр. Это удобно. По мнению Олега Качанова, когда высшее образование дает возможность пользоваться удобными сервисами — «это счастье». Пока это будет выражаться в элементарных вещах: доступ к расписанию, проход в учебное заведение, цифровые студенческий и зачётка.

Обеими руками «за» новые технологии голосует ВГИК. Цифровизация в образовательном процессе там достигла 70%. За последние годы в кино появилось 120 новых профессий, связанных техникой.

— Вся аппаратура съемочная, осветительная, звуковая — цифровая. А уж в анимации, мультимедиа — самое нужное сейчас. Новые технологии должны нам помогать, расширять творческие возможности, — поделился с «Известиями» ректор ВГИКа Владимир Малышев . — Мы уже дошли до того, что у нас в кино играют умершие актеры. Как на съемках продолжения «Диверсанта», где главную роль когда-то сыграл Влад Галкин. Да ведь и музыканты не отрицают новшества. Композиторы давно сочиняют на цифровом оборудовании,

По общему мнению ректоров, во внедрении новых технологий в культуру надо сохранить баланс традиций и новаций.