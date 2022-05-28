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Высокоточный расчет: как в вузах проводят цифровое импортозамещение

Одним из первых на российские IT-продукты перешел главный технический университет страны
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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По заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, российская индустрия информационных технологий в последнее время получила новые возможности для развития, а импортозамещение в сфере IT стало не менее актуальным, чем в других областях. В его рамках российские вузы стали переходить на отечественное ПО, причем одной из первых это сделала знаменитая Бауманка. Подробности о том, как вузы переходят на российские IT-продукты, выясняли «Известия».

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Переход на российское ПО

Российские вузы начали переходить на отечественное ПО, в том числе инженерное. Одним из первых это сделал МГТУ имени Баумана: в университете начали использовать российское инженерное ПО «КОМПАС-3D» от компании «АСКОН».

Сегодня Бауманка — один из самых авторитетных технических вузов страны и лидер инженерных школ по целому ряду направлений. Университет готовит специалистов в области ракетно-космической техники, робототехники, радиоэлектроники, новых материалов, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Как рассказали «Известиям» в университете, ПО «КОМПАС-3D» относится к категории систем проектирования (САПР). Программа адаптирована к работе под управлением операционных систем на базе Linux. Переход на нее Бауманка выполнила в рамках первого в стране проекта сквозного импортозамещения инженерного ПО в высшей школе под руководством Минцифры России и ФГАУ «НИИ «Восход».

Высокоточный расчет
университет
Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В результате учебные классы в МГТУ имени Баумана оснастили программным комплексом с приложениями для машиностроительного проектирования и прочностного анализа, где необходимо применение продуктов класса САПР. В осеннем семестре обучение основам инженерной графики с использованием программы «КОМПАС-3D» прошли 42 группы студентов. В весеннем их стало уже 123.

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— КОМПАС-3D показал высокую степень соответствия базовым требованиям и уже используется в учебном процессе, — отмечает директор Центра компетенций Национальной технической инициативы (НТИ) МГТУ имени Баумана Владимир Нелюб.

Важная роль

Как говорит в беседе с «Известиями» Владимир Нелюб, системы автоматизированного проектирования служат в первую очередь для создания конструкторской и технологической документации, подготовки 3D-моделей и чертежей изделий. Обычно они применяются в составе систем поддержки полного жизненного цикла изделий вместе с подсистемами инженерного анализа, подготовки программ для станков с числовым программным управлением, планирования и управления производством.

— Эти компоненты составляют виртуальную среду для разработки цифровых двойников изделий и производственных процессов, — поясняет Нелюб. — Системы проектирования нужны для выполнения инженерных разработок во многих сферах — например, в машиностроении, электронике и проектировании зданий.

По словам Нелюба, сегодня импортозамещение систем проектирования играет большую роль — конечно, без них производство не остановится, но «откатится на уровень середины прошлого века».

Высокоточный расчет
моделирование
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Системы автоматизированного проектирования по сути являются важнейшими средствами производства современного инженера, без применения которых невозможны разработка и производство конкурентоспособной продукции, — объясняет специалист. — Возможность производителей зарубежных САПР ограничивать доступ к их программным продуктам в связи с вводимыми санкциями, создает неприемлемые риски для отечественной промышленности. Еще один важный аспект — информационная безопасность, поскольку зарубежные информационные системы получают данные о предприятии, его оборудовании и выпускаемой продукции.

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По словам Владимира Нелюба, программа «КОМПАС-3D» была адаптирована под операционную систему Linux, поскольку сегодня особенно важно опираться на собственные технологии, разработанные в России или основанные на свободном программном обеспечении, но с высокой долей российских разработок.

— Российские операционные системы, входящие в Реестр российского программного обеспечения, базируются преимущественно на ядре Linux. Компания «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт» (именно они используются в МГТУ имени Баумана), имеет собственный банк пакетов свободных программ (репозиторий), один из крупнейших в мире, — заключает собеседник «Известий».

«В импортозамещении нуждаются все направления ПО»

По словам гендиректора компании — разработчика VR/AR-приложений «Номикс» Сергея Коркина, сегодня в импортозамещении нуждаются все направления ПО — от офисного пакета Microsoft до специализированного ПО для проектирования и дизайна, а также различных игровых движков, как для создания игр, так и для разработки VR/AR-приложений, которые сейчас активно применяются в образовании.

Высокоточный расчет
виртуальная реальность
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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— Главные успехи заключаются в том, что аналоги зарубежных сервисов в России есть, правда, они внедрялись не так активно, как хотелось бы, поскольку импортозамещение в образовательных учреждениях шло в основном на уровне тестирования пилотных проектов, — говорит Коркин в беседе с «Известиями». — Сейчас это меняется в ускоренном режиме. Сегодня в реестре отечественного ПО уже насчитывается более 13 тыс. программных продуктов по всем классам, это неплохие цифры.

Преимуществом отечественного ПО эксперт называет более низкую цену. Кроме того, его внедрение поддерживается государством в виде дополнительных льгот и субсидий. Из минусов Коркин отмечает частичное отсутствие полностью подходящих аналогов, поэтому какие-то российские IT-продукты будут дорабатываться под запросы конкретных образовательных учреждений.

В свою очередь, начальник отдела интеграционных решений Oberon Алексей Гузеев считает, что больше всего в импортозамещении нуждаются операционные системы, поскольку большая часть вузов работают с Microsoft — раньше существовало огромное количество партнерских программ для высших учебных заведений. Также остается потребность в замещении серверных операционных систем (ОС), систем управления базами данных (СУБД) и средств виртуализации.

Высокоточный расчет
университет
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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— Отдельно можно выделить направление, связанное с научной деятельностью: тут важно найти или разработать аналоги математических систем типа Mathlab и Mathcad. Кроме того, можно отметить ПО для моделирования и подготовки чертежей, — говорит эксперт.

Эффект пандемии

По словам директора по развитию бизнеса компании Vinteo Бориса Попова, в части использования сервисов видеосвязи переход вузов на отечественное ПО начался в 2020 году, когда потребовалось быстро переводить все учебные процессы в онлайн из-за пандемии. В тот момент нагрузка на IT-инфраструктуру существенно возросла.

— Например, Московскому авиационному институту (МАИ) в пик локдауна потребовалось в кратчайшие сроки расширить существующую запатентованную систему видеоконференцсвязи РЦ НИИТ МАИ с возможностью ее последующего апгрейда, — рассказывает эксперт. — Поскольку вуз занимается проектными, научными разработками и опытно-конструкторскими работами с определенным режимом секретности, то использование иностранных продуктов видеосвязи для дистанционного обучения с виртуальными серверами в Европе и США сразу исключалось. Была выбрана наша система, которая должна была обеспечить подключение участников, проведение лекционных, консультационных и экзаменационных мероприятий, интернет-трансляций видеоконференций, а также их запись.

Высокоточный расчет
студенты
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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С использованием российского ПО видеосвязи вуз в 2020 году дистанционно принял вступительные экзамены у 3 тыс. абитуриентов. В МАИ была разработана процедура приема дистанционных вступительных экзаменов для исключения махинаций: абитуриентам выдавалась подробная инструкция по подключению к системе ВКС Vinteo с любого устройства. После входа в конференц-комнату абитуриенту приходила ссылка на задание, и он приступал к выполнению за фиксированный промежуток времени. При этом приемная комиссия и абитуриенты видели и слышали друг друга в режиме реального времени, задавали вопросы. В это время проводилась запись процесса, которая затем отправлялась в видеоархив для просмотра в случае подачи апелляции.

— Также на сервере ВКС собиралась вся статистика подключений и отключений, скорость, количество потерь данных каждого абитуриента в процессе работы над экзаменационным заданием — таким образом отслеживалась подозрительная активность абитуриентов, указывающая на возможные фальсификации при сдаче экзамена, — говорит эксперт. — Статистика с сервера была основанием для приемной комиссии о принятии решения по отстранению от экзамена или его повторной сдаче, если работа абитуриента вызвала подозрения.

Ставка на импортозамещение

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По мнению заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимура Садыкова, зависимость от сплоченного картеля производителей товаров или поставщиков услуг опасна в любой сфере. А в программном обеспечении — особенно.

— Базовой программой, установленной на любом компьютере, является операционная система (ОС), — говорит собеседник «Известий». — До недавнего времени гегемония Windows и тесно связанных с ней продуктов компании Microsoft была в России практически абсолютной. Причины этой ненормальной ситуации уходят корнями в начало 1990-х, когда на фоне краха советской радиоэлектронной промышленности пиратские копии Windows 3.0 наводнили постсоветское пространство — просто потому, что совместимые с ней компьютеры были дешевле своих конкурентов (в первую очередь продукции компаний Apple и Sun Microsystems), а новая на тот момент ОС Linux была слишком неудобна для освоения массовым пользователем.

Высокоточный расчет
операционная система
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По словам Садыкова, за прошедшие 30 лет «IBM-совместимые» компьютеры перестали быть дешевыми, а новые версии Linux — неудобными, однако гегемония операционной системы Windows в России сохранялась в силу инерции пользователей и грамотной политики компании Microsoft. Доминирование компании на российском рынке было столь значительным, что многие пользователи компьютеров не имели представления о существовании в стране и мире многочисленных альтернатив.

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Однако 30 марта вышел указ президента «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». И теперь, по мнению эксперта, всё должно измениться, поскольку использовать иностранное программное обеспечение госорганам и госзаказчикам (к числу которых относятся и высшие учебные заведения) больше нельзя.

— Этот шаг назрел очень давно, и его можно только приветствовать, — уверен Тимур Садыков. — Многие ведущие мировые университеты, в том числе американские, никогда не полагались исключительно на операционную систему Windows, поддерживая в парке своей вычислительной техники как продукцию компании Apple, так и серверные мощности, эксплуатирующие версии операционной системы Linux. Настал черед для массового внедрения в российских вузах этого мирового опыта.

По мнению эксперта, большинство российских университетов, вероятно, перейдут на систему Alt Linux, поддерживаемую российским разработчиком и имеющую репозитории на территории России. Для множества используемых в образовательной деятельности программных продуктов имеются либо свободно распространяемые аналоги с открытым кодом, либо разработки отечественных или нейтральных производителей.

Высокоточный расчет
студенты
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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— MS Office Professional может быть заменен на LibreOffice, Microsoft Visio — на Freeplane или Dia, Google Chrome — на Chromium, Adobe Reader DC — на Atril Document Viewer и так далее, — поясняет эксперт. — Многие программные продукты, как коммерческие, так и условно-бесплатные (в том числе AnyLogic, Atom, GNU Prolog, Net Beans IDE, MySQL Workbench), уже реализованы для Linux. Еще часть используемого российскими вузами ПО может запускаться в AltLinux с помощью эмуляторов.

Сколько займет переход?

По мнению Тимура Садыкова, переход на новое программное обеспечение в большинстве российских вузов займет несколько месяцев и может быть завершен к началу следующего учебного года.

— Сейчас идет активное тестирование совместимости программных продуктов с развернутым в вузах парком учебной и серверной компьютерной техники и построение параллельной информационной инфраструктуры на новой операционной системе, — говорит собеседник «Известий». — Неоспоримым преимуществом новой архитектуры станет ее устойчивость: производитель программного обеспечения не сможет больше заблокировать студентам и сотрудникам доступ к серверу лицензий или в личный кабинет.

Массовая смена компонентов экосистем ПО российскими вузами станет мощным стимулом для развития отечественного рынка программных продуктов, уверен эксперт.

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