Порядка 700 школьников приняли участие в тестировании для продолжения обучения с сентября. Тестирование состоялось на территории гимназии № 1 города Мелитополя, сообщило в среду, 29 июня, Минобороны РФ.

«Сегодня сдают тесты те дети, которые не приступили к занятиям с начала апреля, то есть тогда, когда открылась наша гимназия. Нам, педагогам, надо понимать, насколько дети усвоили программу за предыдущий класс, чтобы начать учебный год, как ребенок знает программу по всем классам», — рассказала заместитель директора по учебной работе гимназии № 1 города Мелитополя Олеся Груснёва.

Она пояснила, что тестирование включает комплексные вопросы по всем предметам школьной программы. В них по два, по три вопроса по каждому предмету. Справиться с заданием ребенок должен в течение часа. По ее словам, кто-то выходил из кабинета через 20 минут, кто-то через полчаса.

Как сказал директор гимназии № 1 Владимир Тоцкий, тестирование — «очень важный этап в жизни гимназии и одновременно в жизни каждого ребенка».

«Практически все будут учиться в нашей гимназии. У нас по проекту где-то 1200 человек», — пообещал он.

Учебный процесс в гимназии намерены организовать в одну смену с питанием учеников. Для обеспечения безопасности детей администрации учебного заведения предстоит выполнить ряд организационных и технических работ.

28 июня из Telegram-канала «Единой России» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова стало известно, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.

В мае в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.