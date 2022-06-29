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ВГА выдаст в Харьковской области аттестаты нового образца

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области выдаст выпускникам школ аттестаты нового образца. Об этом 29 июня заявил глава ВГА Виталий Ганчев.

«По аттестатам вопрос уже решен — они изготовлены и в данный момент готовится выдача первым выпускникам Харьковской области уже по нашим образцам. Временная гражданская администрация изготовила под Харьковскую область», — цитирует Ганчева ТАСС.

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По его словам, аттестаты будут приниматься как в России, так и в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Есть договоренность с российской стороной, с ДНР и ЛНР о том, что эти аттестаты, та форма аттестатов будет принята при поступлении в учебные заведения. Этот процесс в принципе запущен», — отметил Ганчев.

Ранее в этот же день Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала первую аккредитацию средней общеобразовательной школе в Запорожской области. Ей стала школа № 15 в Мелитополе.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также вручил аттестаты о среднем образовании выпускникам. В Запорожье было доставлено 4,4 тыс. бланков для учащихся 9-х и 11-й классов, а также 400 аттестатов с отличием и медалями.

29 июня Министерство обороны РФ сообщило о том, что около 700 школьников приняли участие в тестировании для продолжения обучения с сентября. Тестирование состоялось на территории гимназии № 1 города Мелитополя. По словам заместителя директора, это делается для понимания, насколько дети усвоили программу за предыдущий класс, чтобы начать учебный год.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове-на-Дону и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.

В мае в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.

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