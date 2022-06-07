Власти Херсонской области назвали взрыв в кафе «Ностальжи» терактом
Взрыв в кафе «Ностальжи» в Херсоне был терактом. Об этом 7 июня сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Причиной сегодняшнего взрыва в кафе стал теракт. Предположительно, было заложено взрывное устройство. Цель провокации — запугать граждан и дестабилизировать обстановку в городе», — сказал собеседник агентства.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе. Позже власти Херсона рассказали, что повреждения после взрыва незначительные, соседние здания не пострадали.
Затем пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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