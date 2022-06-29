В результате ракетного удара со стороны украинских боевиков по Новой Каховке в Херсонской области полностью сгорели два жилых дома, повреждены здание администрации и коммуникации. Об этом сообщил в среду, 29 июня, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Полностью ликвидирован пожар. Два дома: один полностью сгорел, семьи мы расселили, второй дом тоже сгорел. Был поврежден газопровод. Службы прямо ночью отключили и сейчас занимаются восстановлением электросетей, газопровода и интернета, связи», — сказал Леонтьев ТАСС.

Число граждан, получивших ранениях при атаке Вооруженных сил Украины, увеличилось. Сейчас в больнице находятся шесть человек. Состояние у всех средней степени тяжести, уточнил глава ВГА.

В этот же день в Сети появилось видео, на котором показаны последствия обстрела Новой Каховки. Удар пришелся по гражданской и социальной инфраструктуре города. Националисты выпустили по городу четыре ракеты «Точка-У». Прежде сообщалось, что в результате ракетного удара погиб ребенок, ранение получили трое взрослых.

Ранее, 7 июня, два мирных жителя погибли в результате обстрела националистами села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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