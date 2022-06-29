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Боевики ВСУ несут критические потери. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня

Саммит НАТО и приглашение Путина на G20, новости Украины и мира, ДНР и ЛНР — в прямой трансляции «Известий»
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Союзные войска все ближе к полному освобождению Лисичанска. Боевики ВСУ несут критические потери. На саммите НАТО, который проходит в Мадриде, продолжают звучать агрессивные заявления в адрес России. Президент Владимир Путин приглашен на саммит G20. Новости Украины и мира в режиме онлайн, карта боевых действий, брифинг Минобороны, репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса — в прямой трансляции «Известий» 29 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:26
Доллар на Мосбирже ниже 51 рубля впервые с мая 2015. В нашем материале — прогноз курса на июль 2022 года.
Сегодня, 10:22
Отказ Норвегии пропустить российские грузы на архипелаг Шпицберген ставит под вопрос ее суверенитет над этой территорией, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Позиция Осло является нарушением Парижского договора 1920 года. Согласно тексту документа, стороны-подписанты, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.
Сегодня, 10:20
США сняли часть ограничений на сделки с российскими авиакомпаниями. Американские компании получили право проводить сделки с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркутом», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина. Подробности — по ссылке.
Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:06
Евросоюз из-за усугубления проблем финансовой политики может столкнуться с кризисом и вернуться к национальным валютам. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, в то время как зона евро, которая конкурирует с долларом, слабеет. Володин также подчеркнул, что у ряда стран Европы долг достиг критического размера.
Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:55
«Известия» показали штаб украинских корректировщиков в Красном Лимане.
Сегодня, 09:45
Поселок Волчеяровка этой ночью перешел под полный контроль народной милиции ЛНР, сообщает военкор «Известий» Денис Кулага. Штурмовые подразделения союзных сил заняли улицы Октябрьскую и Героев Сталинграда в Лисичанске.
Сегодня, 09:42
В Мелитополе открылась регистрация пассажиров на поезда в Крым, которые начнут ходить с 1 июля.
Сегодня, 09:36
МИД РФ получило копию ноты Киева о введении визового режима с Россией.
Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:32
После ракетного удара украинских националистов по Новой Каховке, сгорели 2 жилых дома, также повреждены здание администрации и коммуникации. Число пострадавших увеличилось до шести, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Сегодня, 09:32
Шахта «17-17 Бис» в Донецке обесточена из-за обстрелов, под землей остались два горняка — представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:31
Силы ЛНР и России полностью блокировали поставки украинских националистов по трассе Артемовск — Лисичанск, сообщили в МВД ЛНР.
Сегодня, 09:30
Кадры сбитого беспилотника ВСУ «Стриж» Ту-141 опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. На месте обнаружения обломков работает СК.
Сегодня, 09:28
Российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов. В арсенал группы входили не только стрелковое оружие, но и ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, а также несколько пластид со средствами взрывания и бронежилеты. Все вооружение было изъято силовиками. В задержании приняли участие также сотрудники ОМОНа из Краснодарского края. Задержанные дают показания.
Сегодня, 09:25
Русский салат удивил западных чиновников на саммите НАТО. Блюдо находилось на верхней строчке меню и стоило €8 за порцию. В состав «Русского салата» вошли горох, картофель, морковь и майонез. «Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отозвался об увиденном журналист Иньяки Лопес. В публикации также говорится, что «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», так как салат был распродан «за пару часов».
Сегодня, 09:21
Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины.
Сегодня, 09:07
Один из иностранных наемников, приговоренный к казни в ДНР, оказался психопатом. Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.
Сегодня, 08:57
Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России.
Сегодня, 08:54
Корреспондент «Известий» показал оставленный ВСУ пивзавод в Кременной.
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