Текстовая трансляция



Отказ Норвегии пропустить российские грузы на архипелаг Шпицберген ставит под вопрос ее суверенитет над этой территорией, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Позиция Осло является нарушением Парижского договора 1920 года. Согласно тексту документа, стороны-подписанты, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.



США сняли часть ограничений на сделки с российскими авиакомпаниями. Американские компании получили право проводить сделки с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркутом», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина. Подробности — по ссылке







Евросоюз из-за усугубления проблем финансовой политики может столкнуться с кризисом и вернуться к национальным валютам. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, в то время как зона евро, которая конкурирует с долларом, слабеет. Володин также подчеркнул, что у ряда стран Европы долг достиг критического размера.







«Известия» показали штаб украинских корректировщиков в Красном Лимане.



Поселок Волчеяровка этой ночью перешел под полный контроль народной милиции ЛНР, сообщает военкор «Известий» Денис Кулага. Штурмовые подразделения союзных сил заняли улицы Октябрьскую и Героев Сталинграда в Лисичанске.



В Мелитополе открылась регистрация пассажиров на поезда в Крым, которые начнут ходить с 1 июля.







После ракетного удара украинских националистов по Новой Каховке, сгорели 2 жилых дома, также повреждены здание администрации и коммуникации. Число пострадавших увеличилось до шести, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.



Шахта «17-17 Бис» в Донецке обесточена из-за обстрелов, под землей остались два горняка — представительство ДНР в СЦКК.



Силы ЛНР и России полностью блокировали поставки украинских националистов по трассе Артемовск — Лисичанск, сообщили в МВД ЛНР.



Кадры сбитого беспилотника ВСУ «Стриж» Ту-141 опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. На месте обнаружения обломков работает СК.



Российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов. В арсенал группы входили не только стрелковое оружие, но и ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, а также несколько пластид со средствами взрывания и бронежилеты. Все вооружение было изъято силовиками. В задержании приняли участие также сотрудники ОМОНа из Краснодарского края. Задержанные дают показания.



Русский салат удивил западных чиновников на саммите НАТО. Блюдо находилось на верхней строчке меню и стоило €8 за порцию. В состав «Русского салата» вошли горох, картофель, морковь и майонез. «Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отозвался об увиденном журналист Иньяки Лопес. В публикации также говорится, что «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», так как салат был распродан «за пару часов».



Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины.



Один из иностранных наемников, приговоренный к казни в ДНР, оказался психопатом. Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.