Боевики ВСУ несут критические потери. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня

Доллар на Мосбирже ниже 51 рубля впервые с мая 2015.
В нашем материале — прогноз курса на июль 2022 года
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Отказ Норвегии
пропустить российские грузы на архипелаг Шпицберген
ставит под вопрос ее суверенитет над этой территорией, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Позиция Осло является нарушением Парижского договора 1920 года.
Согласно тексту документа, стороны-подписанты, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.
США сняли часть ограничений на сделки с российскими авиакомпаниями.
Американские компании получили право проводить сделки с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркутом», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина. Подробности — по ссылке
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Евросоюз из-за усугубления проблем финансовой политики может столкнуться с кризисом и вернуться к национальным валютам. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, в то время как зона евро, которая конкурирует с долларом, слабеет.
Володин также подчеркнул, что у ряда стран Европы долг достиг критического размера.
«Известия» показали штаб украинских корректировщиков в Красном Лимане.
Поселок Волчеяровка этой ночью перешел под полный контроль народной милиции ЛНР, сообщает военкор «Известий» Денис Кулага.
Штурмовые подразделения союзных сил заняли улицы Октябрьскую и Героев Сталинграда в Лисичанске.
В Мелитополе открылась регистрация пассажиров на поезда в Крым, которые начнут ходить с 1 июля.
МИД РФ получило копию ноты Киева о введении визового режима с Россией
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После ракетного удара украинских националистов по Новой Каховке, сгорели 2 жилых дома, также повреждены здание администрации и коммуникации.
Число пострадавших увеличилось до шести, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Шахта «17-17 Бис» в Донецке обесточена из-за обстрелов, под землей остались два горняка — представительство ДНР в СЦКК.
Силы ЛНР и России полностью блокировали поставки украинских националистов по трассе Артемовск — Лисичанск, сообщили в МВД ЛНР.
Кадры сбитого беспилотника ВСУ «Стриж» Ту-141 опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. На месте обнаружения обломков работает СК.
Российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов.
В арсенал группы входили не только стрелковое оружие, но и ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, а также несколько пластид со средствами взрывания и бронежилеты.
Все вооружение было изъято силовиками. В задержании приняли участие также сотрудники ОМОНа из Краснодарского края. Задержанные дают показания.
Русский салат удивил западных чиновников на саммите НАТО. Блюдо находилось на верхней строчке меню и стоило €8 за порцию. В состав «Русского салата» вошли горох, картофель, морковь и майонез.
«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отозвался об увиденном журналист Иньяки Лопес.
В публикации также говорится, что «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», так как салат был распродан «за пару часов».
Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины.
Один из иностранных наемников, приговоренный к казни в ДНР, оказался психопатом. Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.
Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России
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Корреспондент «Известий» показал оставленный ВСУ пивзавод в Кременной.