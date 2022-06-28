Карта спецоперации на Украине 28 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 июня можно в материале «Известий».

Как заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в рядах украинских вооруженных формирований участились случаи «дружественного огня». В ведомстве объясняют эту тенденцию низким уровнем подготовки как иностранных наемников, так и мобилизованных украинских граждан.

«Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки спецоперации было уничтожено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8, девять беспилотников, семь баллистических ракет «Точка-У».

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».